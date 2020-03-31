10 / 10



'Böyle bir hizmet bize Osmanlı kültüründen geliyor ancak günümüzde unutulan bir hizmet olmuştu. Biz de bunu tekrar gün yüzüne çıkartmak istedik. Herkesin bu süreçte son derece duyarlı olması gerekiyor. Bu bir milli mücadeledir. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Biz gücümüz nispetinde bir şeyler yapıyoruz. Bu yüzden herkes elini taşın altına koymalı. İnşallah en kısa sürede de bu salgın biter ve sağlıklı günlerimize yeniden kavuşuruz.' sözlerine yer verdi.