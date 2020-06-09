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Uysal, bitkileri doğal alanlardan koparmanın, başka yere götürmenin, başka habitata dikmenin yasak olduğuna işaret ederek, 'Her bitki kendi yetişme ortamında kalmalı. Onun habitatı, doğası orasıdır. Oradaki ekolojik denge ona göre gelişmiştir. O yüzden bir yerdeki türü alıp başka yere nakletmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.' dedi.