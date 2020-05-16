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'Ayı gülleri mayıs ayının başlarından itibaren sıcaklığa göre çıkan ömrü çok kısa çiçeklerdir. Yaklaşık 10 günlük yaşama süresi vardır. Türkiye’de 6 çeşidi bulunmaktadır. En önemlileri burada Toros Dağlarında olduğu için 1100 metrede çıkan çiçeklerdir. Koparılması yasak olan bir bitki, ama yılda 1 defa etkinlik yaparak, katılanlara çiçeği tanıtıyoruz. Koruma altında ve koparılması yasak olduğu için yerini pek söylemek istemiyoruz. Koparıldığında veya zarar verildiğinde 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.'