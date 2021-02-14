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Oyun Fenerbahçelileri tatmin ediyor mu? Etmiyor ama bu noktada 51 puan çok değerli. Beşiktaş iyi oynuyor, bunun üstü yok. Galatasaray form tutuyor. Fenerbahçe o kadar kötü havası var ama Fenerbahçe lider. Bu avantaj mı, dezavantaj mı, bunu Fenerbahçe belirleyecek. İki büyük maçı evinde kaybetmiş olmasına rağmen böyle.