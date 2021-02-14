Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...
2 hafta önce Hatay maçında da Altay'ın kurtarışları vardı, benzer maç oldu. Fenerbahçe öne geçti, Karagümrük golü gelecekken Fenerbahçe kontradan attı. Aynı Hatay gibi 2-1 oldu, bir gol de ofsayttan döndü.
Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi, kupadan elenme, Gustavo, İrfan Can ve Pelkas gibi üç önemli silahtan eksik olma durumu. Elde tek kupa var ve maç fazlasıyla lider olma şansın var. Maç fazlasıyla 51 puanla lider olan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray'a 1'er farkla kaybetti, o maçları 1'er farkla kazansa, puan farkı 12 olacaktı.
Oyun Fenerbahçelileri tatmin ediyor mu? Etmiyor ama bu noktada 51 puan çok değerli. Beşiktaş iyi oynuyor, bunun üstü yok. Galatasaray form tutuyor. Fenerbahçe o kadar kötü havası var ama Fenerbahçe lider. Bu avantaj mı, dezavantaj mı, bunu Fenerbahçe belirleyecek. İki büyük maçı evinde kaybetmiş olmasına rağmen böyle.
Şimdi İrfan Can, Gustavo, Pelkas'ın düzelme durumu ve Mesut'un form tutma durumu var. Ne olursa olsun böyle bir süreç yaşanıyor. İyi oynamasa da ayakta duran bir takım var, bu gerçekten önemlidir.
Bu oyun, Trabzon'da Trabzonspor'dan puan almana yetmez, bu oyun Alanya'da Alanyaspor'dan puan almana da yetmez ama imaj farkı var. Şu anda 42-43 puanda kalsa zordu. Evinde Galatasaray'a kaybettin ama yine de başa baş gitmeye çalışıyorsun. Bu da Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu gösteriyor.
Sosa'ya bu maçlarda ihtiyaç varmış. 120 dakikalık maçta oynadı, bugün de son dakikalarda gitti, top kaybetti. Kulübede bakıyoruz Mert Hakan var, hücumcu bir oyuncu, maçı Ozan ve Sosa ile devam ettirmek zorundasınız. Uzun süredir oynamıyor ama Sosa ile devam etmek zorundasınız.
Teknik direktörü tartışılmak üzereyken, bu galibiyet nefes aldıracaktır. Kulübe de, sportif direktöre de. Sezon başında acayip transferler falan diyerek suni bir favori haline getirilmişti. Sonra devreden çıkmış gibiydi, bakıyorsun, 51, lider.
Mesut Özil güçlenecek. Galatasaray maçında son 15 dakikada resitalini izledik. Bugün ilk yarıda Fenerbahçe'nin en çok rakip yarı alanda topla buluştuğu maç oldu. Bu oyunla 51 puanla zirvede olmak Fenerbahçelileri mutlu etmeli.
Mesut Özil bu takımın oyuncusu olduğunu gösteriyor. Thiam karambol oyuncusu ama en azından kuvvetli. Oyunun sonunda 3 stoperle oynamaya kalkıldı. Serdar Aziz ile Szalai dikkatli oynamaya çalışıyor.
Fenerbahçe, transferde Altay'ı vermezse 10 yıl boyunca kalecisi belli. Hoca kupada Altay yorgun dedi, Karacabey maçında oynayıp atılmıştı. Ozan oyunda olmaya çalışıyor, daha fazla da yapabilir, kendine göre sorunları var.
Vasat görüntüde bir takım, Karagümrük yense kim ne diyecek? Fenerbahçe kontra atak yapmaya çalışan bir görüntüdeydi 2. yarıda. Kulübedeki görüntü o. Samatta, Cisse giriyor, fark etmiyor. Kalabalık orta saha diyorduk, şimdi o tarz oyuncu gerekiyor. Tolgay, Tolga ikilisi yok mesela.
Mesut Özil'in 26 milyon takipçisi var, 4 büyüklerin toplam 24 milyon. Sezon başı geçirse çok daha güçlü olurdu. Şu anda özverisine de saygı duyuyorum. Mesut Özil'in en büyük özelliği, sahayı geniş görüyor. Çok uzun toplarla gitmiyor şu anda, ver al yapıyor, pıt diye bırakıyor.
Mesut Özil'in etkisi, ilk yarıda Fenerbahçe'nin 45 dakika rakip yarı alanda oynaması ve girdikten sonra Galatasaray maçında topu taşıması var. Mesut Özil, beklediğimden iyi performans gösteriyor, ben bu kadar beklemiyordum. Kolay değil, 10 ay sonra top oynuyorsunuz. Şu anda hazır olmayan bir Sosa var ve öndeki forvetler de sana uygun değil. Zınk diye koşan forvetler yok. Ver alı da iyi olanlar yok, Mesut'un etrafında takım yapılmadı, Mesut bu takıma geldi.
Gustavo, İrfan ve Sosa ya da Ozan artı Mesut ile, oyun oynayan bir takıma dönüşürsünüz. Futbol bir oyundur, iyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Bireysel yetenekler yoksa, karambol futboluna döner.