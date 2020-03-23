İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6031
  • EURO
    7,1034
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    85156.6

Bu kentte üç dilde Kovid-19 uyarısı yapılıyor

Bu kentte üç dilde Kovid-19 uyarısı yapılıyor
23 Mart 2020 Pazartesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte 3 dilde koronavirüs uyarısı yaptırıyor.

<p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması dolayısıyla, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Arapça ikazda bulunuldu.</p>
1
/
19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması dolayısıyla, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Arapça ikazda bulunuldu.

<p>Kızıltepe ilçesinde Başak FM radyosu ile zabıta ve polis araçlarından 3 dilde yapılan anonslarda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi.</p>
2
/
19

Kızıltepe ilçesinde Başak FM radyosu ile zabıta ve polis araçlarından 3 dilde yapılan anonslarda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi.

<p>Ekipler sokak, park ve bahçelere çıkan çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.</p>
3
/
19

Ekipler sokak, park ve bahçelere çıkan çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.

<p class='><b>- BANKLAR KALDIRILDI</b><br></p>
4
/
19

">

5
/
19

Vatandaşların bir arada bulunmaması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki banklar kaldırıldı, masalara şerit çekilerek piknik yapılmaması uyarısında bulunuldu.

<p>Ekipler, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla lokantalar, restoran, pastane ve benzeri iş yerlerinde de denetim yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.</p>
6
/
19

Ekipler, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla lokantalar, restoran, pastane ve benzeri iş yerlerinde de denetim yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

<p>Öte yandan, Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de gıda satışı yapan iş yerlerinde çalışanları, dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendirdi.</p>
7
/
19

Öte yandan, Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de gıda satışı yapan iş yerlerinde çalışanları, dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendirdi.

<p>Gıda ve Yem Şube Müdürü Kadri Özen, yaptığı açıklamada, 'Ülke olarak hep beraber mücadele ederek bu işin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istiyoruz.' dedi.</p>
8
/
19

Gıda ve Yem Şube Müdürü Kadri Özen, yaptığı açıklamada, 'Ülke olarak hep beraber mücadele ederek bu işin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istiyoruz.' dedi.

9
/
19

10
/
19

11
/
19

12
/
19

13
/
19

14
/
19

15
/
19

16
/
19

17
/
19

18
/
19

19
/
19

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.