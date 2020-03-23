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Gıda ve Yem Şube Müdürü Kadri Özen, yaptığı açıklamada, 'Ülke olarak hep beraber mücadele ederek bu işin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istiyoruz.' dedi.