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'1 puan o kadar önemli ki alt sıralarda. Üstte iki takım kaldı ama altta her puan çok önemli. Gençlerbirliği bugün çok üzülmemeli ama kaybetseydi yanmıştı. Bugün maç 3-3, 4-4 bitebilirdi. Bugün kim kaybetse yazık olacaktı aslında. Pandemiden sonra 5 oyuncu değişikliği ile skorlar ve oyunlar çok etkileniyor. Kulübe savaşı oluyor, kulübesi iyi olan kazanıyor.