İşte Rıdvan Dilmen'in NTV'de yayınlanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı...
Dilmen, Altay Bayındır'ın kaleci antrenmanı yapar gibi bir maç çıkardığını ifade etti.
Avrupa iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 31. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
'ŞAŞKIN ÖRDEK GİBİ BİR TAKIM'
'Futbolda antrenmanlar bizim dönemimizden daha da fazlalaştı. Kaleciler 6 gün kaleci antrenmanı yapar, ayrıca takımla da çalışır. Bugün de bir kaleci çalışması vardı, Altay Bayındır bildiğin kaleci çalışması yaptı. Altay Bayındır'a bir hava topunda Falette faul yaptı! Şaşkın ördek gibi bir takım, olağanüstü savunma hataları... Gençlerbirliği'nin bu kadar gol pozisyona girdiği maç yoktur.'
'SPORCU SAĞLIĞI TABİİ Kİ ÖNEMLİ AMA...'
Hiçbir oyuncuyu formda, formsuz gibi eleştirmeye hakkım yok. Çok zor bir pandemi döneminden geçiyorlar. Sporcu sağlığı tabii ki önemli ama yayıncı kuruluşlar karar veriyor genel anlamda. Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarının aynı saatte oynanmasını istememişler.
'HER TAKIMDA 4-5 SAKATLIK OLACAKTIR'
%30 kayıp olur tüm takımlarda. İlk haftadan son maça kadar gel, her takımda 4-5 sakatlık olacaktır. 38-39 derecede oynamak zorunda kalıyor oyuncular. O yüzden sporcuları berbattı, kötüydü diye eleştirmemek lazım.
'FENERBAHÇE'NİN MART'TA BİR HOCAYLA ANLAŞMAMASI SKANDAL'
'Bu düzensizlik berbat! Fenerbahçe'nin Mart'ta bir hocayla anlaşmaması skandal! Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni yenseydi, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdi. Fenerbahçeliler de artık keyif almıyor.'
'Bugün maç 3-3, 4-4 bitebilirdi'
'1 puan o kadar önemli ki alt sıralarda. Üstte iki takım kaldı ama altta her puan çok önemli. Gençlerbirliği bugün çok üzülmemeli ama kaybetseydi yanmıştı. Bugün maç 3-3, 4-4 bitebilirdi. Bugün kim kaybetse yazık olacaktı aslında. Pandemiden sonra 5 oyuncu değişikliği ile skorlar ve oyunlar çok etkileniyor. Kulübe savaşı oluyor, kulübesi iyi olan kazanıyor.
'EMRE, BELKİ SENEYE DE OYNARIM MODUNA GİREBİLİR'
'Emre Belözoğlu kendi adına attığı en güzel gollerden birini atarken, kafalarda soru işareti bırakmaya devam etti. Emre, belki seneye de oynarım moduna girebilir. Bu gol de 2020/21 için bir mesaj oldu, tabii kulübün tasarrufudur, bu bizi aşar.'
'BU PARALARIN HESABINI VERECEKLER'
'3 yıl önce bu gün iyi günler diyordum ve şimdi yine söylüyorum bu günler yine iyi gümler.... Seneye daha da zayıflayacak takımlar'
Lugano, Anelka, Alex, Beişktaş'ta Talisca, Gomez bu paraların bir bedeli olacaktı...
Şimdi bunun bedelini mecburen ödeyecekler.
Bu hafta 4 büyükler 120 milyon lira taksitlendirmeye gitmişler....