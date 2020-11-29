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2 takımın da çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. Zaman zaman sertlikler oldu ama bunlar normal. Hakem arkadaşla ilgili şunu söyleyeyim, 44. dakikada Mensah’ın bir pozisyonu var, 2’ye 1 yakaladık ve maçı durdurup sarı kart verdi. Larin’e bekleyip, pozisyonu oynatıp sarı kart gösterdi.