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Galatasaray'ı örnek olarak alalım: Geçen yaz 33-34 yaşındaki bir oyuncu olan Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve ona 7 milyon Euro ödedi. Ne için, Kolombiya'nın onuru olduğu için, ama bu iyi bir iş örneği mi?