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Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar
05 Nisan 2020 Pazar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde insanlar, buğday tarlasını basan sel sularının içinde balık avladı.

<p>Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bekirağa kırsal mahallesinde yaşandı. </p>
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bekirağa kırsal mahallesinde yaşandı. 

<p> İddiaya göre, bölgenin sulama ihtiyacının karşılandığı Hacıhıdır Barajı’nın kapakları aşırı yağışlar nedeniyle açıldı. </p>
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 İddiaya göre, bölgenin sulama ihtiyacının karşılandığı Hacıhıdır Barajı’nın kapakları aşırı yağışlar nedeniyle açıldı. 

<p>Barajdan akan su, Şehirçayı Deresi’nden taşarak sele dönüşüp ekili tarlaları bastı.</p>
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Barajdan akan su, Şehirçayı Deresi’nden taşarak sele dönüşüp ekili tarlaları bastı.

<p> Paçalarını sıvayan mahalleli, suyla birlikte tarlaya gelen ve ekinlerin arasında yüzen balıkları yakaladı. </p>
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 Paçalarını sıvayan mahalleli, suyla birlikte tarlaya gelen ve ekinlerin arasında yüzen balıkları yakaladı. 

<p>Tarla sahibi Orhan Toy ise su baskını nedeniyle yaklaşık 200 bin liralık zarara uğradığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi. </p>
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Tarla sahibi Orhan Toy ise su baskını nedeniyle yaklaşık 200 bin liralık zarara uğradığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi. 

<p>Tarlayı ekmek için borç para aldığını ve ürünü kaldıramadığı takdirde bu borçları ödeyemeyeceğini iddia eden Toy, zararının karşılanması gerektiğini, aksi takdirde aç kalacaklarını dile getirdi.</p><p>Sel sularının dereden taşması ise cep telefonuyla kaydedildi.</p>
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Tarlayı ekmek için borç para aldığını ve ürünü kaldıramadığı takdirde bu borçları ödeyemeyeceğini iddia eden Toy, zararının karşılanması gerektiğini, aksi takdirde aç kalacaklarını dile getirdi.

Sel sularının dereden taşması ise cep telefonuyla kaydedildi.

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