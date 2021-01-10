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'BUNDA BİR ACAYİPLİK VAR'







Hakem performansı için konuşan Yalçın, 'Hatayspor'un sarı kartı olan 9 numaralı oyuncusu, tam 4 sefer ceza alanı içinde kendini yere attı, hiçbirinde penaltı vermedi hakem çünkü 4'ü de sahte atlayıştı ama hiçbirinde sarı kart vermedi. 4'ünde de sarı kart vermiyorsa, bunda bir acayiplik var derim. şeklinde konuştu.