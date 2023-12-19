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'BEKLESEN TRİBÜNLER YOLLAYACAKTI'





'Fatih Terim'i gönderme kararını bir günde almadım. Bir arkadaşımla konuştum ve böyle bir karar almak üzere olduğumu söyledim. O da bana 'Başkanlığın için ve siyasi olarak çok yanlış bir karar' dedi. Ben de dedim ki; 'Hiçbir zaman Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi kendi başkanlığım ile kıyas etmedim. Hep doğruyu yapmaya çalıştım. Bu benim başkanlığıma mal olsa da...' Sonra bana '2 hafta beklesen tribünler gönderecekti' dediler. Ben buna neden izin vereyim?'