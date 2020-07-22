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Burak Yılmaz Beşiktaş Yönetimi'nden bonservisini istedi

Burak Yılmaz Beşiktaş Yönetimi'nden bonservisini istedi
22 Temmuz 2020 Çarşamba

Fransa'nın Lille takımından aldığı transfer teklifini değerlendirmek isteyen Burak Yılmaz, Beşiktaş Yönetimi'nden alacaklarının yarısına karşılık bonservisini istedi.

<p><b>Burak Yılmaz</b> ile <b>Beşiktaş'ın</b> yolları ayrılıyor. </p>
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Burak Yılmaz ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. 

<p>Siyah beyazlı takımın kaptanı, <b>Lille </b>ile anlaşma aşamasına geldi. </p>
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Siyah beyazlı takımın kaptanı, Lille ile anlaşma aşamasına geldi. 

<p>Tecrübeli futbolcunun <b>Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. </b></p>
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Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. 

<p>Milli futbolcu <b>alacaklarının yarısı karşılığında</b> bonservisini talep etti.</p>
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Milli futbolcu alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etti.

<p>Yıllık geliri 16 milyon TL olan milli futbolcunun,<b> 12 milyon TL alacağı bulunuyor.</b></p>
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Yıllık geliri 16 milyon TL olan milli futbolcunun, 12 milyon TL alacağı bulunuyor.

<p>Beşiktaş Yönetimi bu teklifi kabul ederse <b>Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak. </b><br></p>
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Beşiktaş Yönetimi bu teklifi kabul ederse Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak. 

<p><b>Lille yetkilileri </b>olası bir transfer görüşmesi için <b>İstanbul'da</b>. </p>
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Lille yetkilileri olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da

<p>Sözleşmenin feshi halinde,<b> Fransız ekibinin sağlık heyeti de İstanbul'a gelecek</b> ve transfer öncesi son kontrolleri yapacak.</p>
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Sözleşmenin feshi halinde, Fransız ekibinin sağlık heyeti de İstanbul'a gelecek ve transfer öncesi son kontrolleri yapacak.

<p>Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı<b> 2 yıllık sözleşmenin</b> imzasını İstanbul'da atacak.</p><p><br></p><p>NTV</p>
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Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı 2 yıllık sözleşmenin imzasını İstanbul'da atacak.


NTV

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