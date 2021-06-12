A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi.
İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.
BURAK TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada Burak Yılmaz, yeni bir rekora imza attı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'i geride bırakarak milli formayla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.
Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'in 35 yaş 46 günlük rekorunu 35 yaş 331 günle kırmayı başardı.
TARİHTE İLK KEZ ŞUT ATAMADIK
Opta'nın verisine göre; Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.
MERİH KENDİ KALESİNE
52. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalyanlar karşısında 1-0 geriye düştük.
Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir turnuvanın açılış golünü bir futbolcu kendi kalesine attı.