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Burak Yılmaz rekor kırdı, Merih Demiral tarihe geçti!

Burak Yılmaz rekor kırdı, Merih Demiral tarihe geçti!
12 Haziran 2021 Cumartesi

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 yenildiği maçta; Burak Yılmaz rekor kırarken, Merih Demiral ise büyük bir talihsizlik yaşadı.

<p>A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi. </p>
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.

<p>İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi. </p>
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İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi.

<p>İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı. </p>
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İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.

<p><b>BURAK TARİHE GEÇTİ </b></p><p><br></p><p>Karşılaşmada Burak Yılmaz, yeni bir rekora imza attı.</p>
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BURAK TARİHE GEÇTİ


Karşılaşmada Burak Yılmaz, yeni bir rekora imza attı.

<p>Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'i geride bırakarak milli formayla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. </p>
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Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'i geride bırakarak milli formayla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

<p>Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'in 35 yaş 46 günlük rekorunu 35 yaş 331 günle kırmayı başardı.</p>
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Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'in 35 yaş 46 günlük rekorunu 35 yaş 331 günle kırmayı başardı.

<p><b>TARİHTE İLK KEZ ŞUT ATAMADIK </b></p><p><br></p><p>Opta'nın verisine göre; Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut çekemeden tamamladı. </p>
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TARİHTE İLK KEZ ŞUT ATAMADIK


Opta'nın verisine göre; Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.

<p><b>MERİH KENDİ KALESİNE </b></p><p><br></p><p>52. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalyanlar karşısında 1-0 geriye düştük. </p>
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MERİH KENDİ KALESİNE


52. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalyanlar karşısında 1-0 geriye düştük.

<p>Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir turnuvanın açılış golünü bir futbolcu kendi kalesine attı.</p>
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Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir turnuvanın açılış golünü bir futbolcu kendi kalesine attı.

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