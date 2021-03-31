2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan A Milli Takım, üçüncü maçta Letonya'yı konuk ederken maçın 2. dakikasında Kenan Karaman'ın golüyle öne geçti.
Grupta oynadığı üç maçta da gol perdesini erken açan Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ağlarına ilk 15 dakikada 1 gol atmayı başardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya karşısında Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Maçı tribünden seyretti.
Hollanda'yı 4-2'yle geçtiğimiz mücadelenin 15. dakikasında Burak Yılmaz'la açılışı yapan Milliler, Norveç karşısında ise Ozan Tufan'ın 4. dakikadaki enfes golüyle perdeyi açmıştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk ettiğimiz maçta Kenan Karaman'ın 2. dakikadaki golüyle öne geçen Ay Yıldızlılar, gruptaki üç karşılaşmasında da rakip fileleri ilk 15 dakikada sarsma başarısı gösterdi.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, Letonya karşısında son 18 yılda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.
LETONYA İLE OYNADIĞIMIZ SON 6 MAÇI GALİP BİTİREMEDİK
Euro 2004 Play-Off 15.11.2003 Letonya 1 - 0 Türkiye
Euro 2004 Play-Off 19.11.2003 Türkiye 2 - 2 Letonya
Hazırlık Maçı 28.05.2013 Türkiye 3 - 3 Letonya
Euro 2016 Eleme 13.10.2014 Letonya 1 - 1 Türkiye
Euro 2016 Eleme 03.09.2015 Türkiye 1 - 1 Letonya
2022 DK Elemeleri 30.03.2021 Türkiye 3 - 3 Letonya
İKİ FARKLI ÖNE GEÇİYORUZ AMA KAZANAMIYORUZ!
A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası elemelerinde 2-0 önde iken 2-2 berabere kalıp elendiği Letonya ile 2013 yılında özel maçta karşılaştı. Bu matça önce 2-0 öne geçen daha sonra 3-1'lik avantajı yakalayan Ay-Yıldızlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Bu akşamda adeta tarih tekerrür etti. Yine maçta hem 2-0 hem de 3-1 öne geçtik ama yine takıldık.
ŞENOL GÜNEŞ'İN ANILARI KÖTÜ
Euro 2004 elemelerinde play-off hakkı kazanan ve seri başı avantajı ile Letonya kurasını çeken A Milli Takım, turnuva hesapları yapıyordu. Fakat deplasmanda 1-0 kaybeden evinde de 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 bitirip elenen Şenol Güneş'in öğrencileri büyük şok yaşamıştı
A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Letonya ile iki maçını da 1-1 bitirmiş özellikle Konya'da oynanan maçı adeta tek kale oynamasına rağmen üstünlük kuramamıştı. Bu maçta Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Caner Erkin ve Ozan Tufan görev yapmıştı
Maçta Ay-yıldızlılar'ın 3. golünü atan Burak Yılmaz'ın sözleri ise gündem oldu.
Arkadaşlarıyla golün sevincini yaşayan Burak, saha kenarı kamerasına doğru ilerledi ve 'Okan abi çok mutlu ol çok' sözlerini sarf etti.
Burak Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.