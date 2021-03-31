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A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası elemelerinde 2-0 önde iken 2-2 berabere kalıp elendiği Letonya ile 2013 yılında özel maçta karşılaştı. Bu matça önce 2-0 öne geçen daha sonra 3-1'lik avantajı yakalayan Ay-Yıldızlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Bu akşamda adeta tarih tekerrür etti. Yine maçta hem 2-0 hem de 3-1 öne geçtik ama yine takıldık.