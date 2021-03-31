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  • Burak Yılmaz'ın sözleri TV'de duyuldu! Tarih tekerrür etti: Türkiye-Letonya maçlarında inanılmaz istatistik

Burak Yılmaz'ın sözleri TV'de duyuldu! Tarih tekerrür etti: Türkiye-Letonya maçlarında inanılmaz istatistik

Burak Yılmaz'ın sözleri TV'de duyuldu! Tarih tekerrür etti: Türkiye-Letonya maçlarında inanılmaz istatistik
31 Mart 2021 Çarşamba

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takım'ımız sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi. Maçta Letonya şansızlığını kıramayan Millilerin istatistikleri dikkat çekerken Burak Yılmaz'ın sözleri TV'den duyuldu.

<p>2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan A Milli Takım, üçüncü maçta Letonya'yı konuk ederken maçın 2. dakikasında Kenan Karaman'ın golüyle öne geçti.</p>
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan A Milli Takım, üçüncü maçta Letonya'yı konuk ederken maçın 2. dakikasında Kenan Karaman'ın golüyle öne geçti.

<p>Grupta oynadığı üç maçta da gol perdesini erken açan Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ağlarına ilk 15 dakikada 1 gol atmayı başardı. </p>
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Grupta oynadığı üç maçta da gol perdesini erken açan Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ağlarına ilk 15 dakikada 1 gol atmayı başardı.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya karşısında Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Maçı tribünden seyretti.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya karşısında Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Maçı tribünden seyretti.

<p>Hollanda'yı 4-2'yle geçtiğimiz mücadelenin 15. dakikasında Burak Yılmaz'la açılışı yapan Milliler, Norveç karşısında ise Ozan Tufan'ın 4. dakikadaki enfes golüyle perdeyi açmıştı.</p>
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Hollanda'yı 4-2'yle geçtiğimiz mücadelenin 15. dakikasında Burak Yılmaz'la açılışı yapan Milliler, Norveç karşısında ise Ozan Tufan'ın 4. dakikadaki enfes golüyle perdeyi açmıştı.

<p>Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk ettiğimiz maçta Kenan Karaman'ın 2. dakikadaki golüyle öne geçen Ay Yıldızlılar, gruptaki üç karşılaşmasında da rakip fileleri ilk 15 dakikada sarsma başarısı gösterdi.</p>
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk ettiğimiz maçta Kenan Karaman'ın 2. dakikadaki golüyle öne geçen Ay Yıldızlılar, gruptaki üç karşılaşmasında da rakip fileleri ilk 15 dakikada sarsma başarısı gösterdi.

<p>Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, Letonya karşısında son 18 yılda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.</p>
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Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, Letonya karşısında son 18 yılda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.

<p><b>LETONYA İLE OYNADIĞIMIZ SON 6 MAÇI GALİP BİTİREMEDİK</b><br></p>
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LETONYA İLE OYNADIĞIMIZ SON 6 MAÇI GALİP BİTİREMEDİK

<p>Euro 2004 Play-Off 15.11.2003 Letonya 1 - 0 Türkiye </p><p>Euro 2004 Play-Off 19.11.2003 Türkiye 2 - 2 Letonya </p><p>Hazırlık Maçı 28.05.2013 Türkiye 3 - 3 Letonya</p><p>Euro 2016 Eleme 13.10.2014 Letonya 1 - 1 Türkiye</p><p>Euro 2016 Eleme 03.09.2015 Türkiye 1 - 1 Letonya</p><p>2022 DK Elemeleri 30.03.2021 Türkiye 3 - 3 Letonya</p>
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Euro 2004 Play-Off 15.11.2003 Letonya 1 - 0 Türkiye

Euro 2004 Play-Off 19.11.2003 Türkiye 2 - 2 Letonya

Hazırlık Maçı 28.05.2013 Türkiye 3 - 3 Letonya

Euro 2016 Eleme 13.10.2014 Letonya 1 - 1 Türkiye

Euro 2016 Eleme 03.09.2015 Türkiye 1 - 1 Letonya

2022 DK Elemeleri 30.03.2021 Türkiye 3 - 3 Letonya

<p><b>İKİ FARKLI ÖNE GEÇİYORUZ AMA KAZANAMIYORUZ!</b><br></p>
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İKİ FARKLI ÖNE GEÇİYORUZ AMA KAZANAMIYORUZ!

<p>A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası elemelerinde 2-0 önde iken 2-2 berabere kalıp elendiği Letonya ile 2013 yılında özel maçta karşılaştı. Bu matça önce 2-0 öne geçen daha sonra 3-1'lik avantajı yakalayan Ay-Yıldızlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Bu akşamda adeta tarih tekerrür etti. Yine maçta hem 2-0 hem de 3-1 öne geçtik ama yine takıldık.</p>
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A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası elemelerinde 2-0 önde iken 2-2 berabere kalıp elendiği Letonya ile 2013 yılında özel maçta karşılaştı. Bu matça önce 2-0 öne geçen daha sonra 3-1'lik avantajı yakalayan Ay-Yıldızlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Bu akşamda adeta tarih tekerrür etti. Yine maçta hem 2-0 hem de 3-1 öne geçtik ama yine takıldık.

<p><b>ŞENOL GÜNEŞ'İN ANILARI KÖTÜ</b><br></p>
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ŞENOL GÜNEŞ'İN ANILARI KÖTÜ

<p>Euro 2004 elemelerinde play-off hakkı kazanan ve seri başı avantajı ile Letonya kurasını çeken A Milli Takım, turnuva hesapları yapıyordu. Fakat deplasmanda 1-0 kaybeden evinde de 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 bitirip elenen Şenol Güneş'in öğrencileri büyük şok yaşamıştı</p>
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Euro 2004 elemelerinde play-off hakkı kazanan ve seri başı avantajı ile Letonya kurasını çeken A Milli Takım, turnuva hesapları yapıyordu. Fakat deplasmanda 1-0 kaybeden evinde de 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 bitirip elenen Şenol Güneş'in öğrencileri büyük şok yaşamıştı

<p>A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Letonya ile iki maçını da 1-1 bitirmiş özellikle Konya'da oynanan maçı adeta tek kale oynamasına rağmen üstünlük kuramamıştı. Bu maçta Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Caner Erkin ve Ozan Tufan görev yapmıştı</p>
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A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Letonya ile iki maçını da 1-1 bitirmiş özellikle Konya'da oynanan maçı adeta tek kale oynamasına rağmen üstünlük kuramamıştı. Bu maçta Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Caner Erkin ve Ozan Tufan görev yapmıştı

<p>Maçta Ay-yıldızlılar'ın 3. golünü atan Burak Yılmaz'ın sözleri ise gündem oldu.</p>
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Maçta Ay-yıldızlılar'ın 3. golünü atan Burak Yılmaz'ın sözleri ise gündem oldu.

<p>Arkadaşlarıyla golün sevincini yaşayan Burak, saha kenarı kamerasına doğru ilerledi ve 'Okan abi çok mutlu ol çok' sözlerini sarf etti.</p><p>Burak Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.</p>
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Arkadaşlarıyla golün sevincini yaşayan Burak, saha kenarı kamerasına doğru ilerledi ve 'Okan abi çok mutlu ol çok' sözlerini sarf etti.

Burak Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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