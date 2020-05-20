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Bursalı çiftçinin yüzünü 'kırımızı elmas' güldürdü

Bursalı çiftçinin yüzünü 'kırımızı elmas' güldürdü
20 Mayıs 2020 Çarşamba

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilekte, yılın ilk hasadına başlandı. Kilo fiyatı 7 ile 10 lira arasında değişen çilek, çiftçinin de yüzünü güldürdü.

<p>Orhangazi'ye bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadına başlandı. </p>
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Orhangazi'ye bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadına başlandı. 

<p>Tarlada kilosu 7 ile 10 lira arasında fiyattan satılan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. </p>
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Tarlada kilosu 7 ile 10 lira arasında fiyattan satılan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 

<p>80 haneli 224 nüfuslu kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde oturanların tamamına yakını geçimini çilekten sağlarken, bu yıl tarlalardan 500 ton rekolte bekleniyor.</p>
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80 haneli 224 nüfuslu kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde oturanların tamamına yakını geçimini çilekten sağlarken, bu yıl tarlalardan 500 ton rekolte bekleniyor.

<p><b>'BU YIL ÇİLEK İYİ PARA EDECEK'</b></p>
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'BU YIL ÇİLEK İYİ PARA EDECEK'

<p>Çilek sezonuna başladıklarını belirten üretici Yüksel Üstün,</p>
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Çilek sezonuna başladıklarını belirten üretici Yüksel Üstün,

<p> “Bu yıl ürünümüz iyi para edecek. Şu anda 7 ile 10 TL arasında satışımız var. Bu çiftçimiz için iyi bir rakam. Çileği ağırlıklı olarak İstanbul sebze ve meyve haline satıyoruz ama ülkenin dört bir yanına da gönderiyoruz. Ürün rekoltemiz de bu sezon çok iyi” dedi.</p>
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 “Bu yıl ürünümüz iyi para edecek. Şu anda 7 ile 10 TL arasında satışımız var. Bu çiftçimiz için iyi bir rakam. Çileği ağırlıklı olarak İstanbul sebze ve meyve haline satıyoruz ama ülkenin dört bir yanına da gönderiyoruz. Ürün rekoltemiz de bu sezon çok iyi” dedi.

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