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“Bu yıl ürünümüz iyi para edecek. Şu anda 7 ile 10 TL arasında satışımız var. Bu çiftçimiz için iyi bir rakam. Çileği ağırlıklı olarak İstanbul sebze ve meyve haline satıyoruz ama ülkenin dört bir yanına da gönderiyoruz. Ürün rekoltemiz de bu sezon çok iyi” dedi.