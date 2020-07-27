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Bunun sorumlusu kimse değil ancak ben çok üzüldüm. Bursaspor çok büyük bir camia. Burada 10 aydır maaş almayanlar var. Buna ben de dahilim. Çalıştık ancak elimizden gelen bu oldu. Çok özür diliyorum. Biz buraya kadar büyük emekler verdik. Özer de emek verdi ancak kimse bireysel davranmamalı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kimsenin egosu için böyle bir şey yaşanmamalıydı. Bursaspor taraftarından özür diliyoruz.'

