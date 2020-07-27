TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Adana Demirspor, ilk maçta golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi
Karşılaşma sonrası Kerem Can Akyüz ve Anıl Karaer flaş açıklamalarda bulundu.
'BİZ PARA İÇİN BURAYA GELMEDİK'
Kerem Can Akyüz: 'Tüm Bursaspor taraftarından ve camiasından kendi adıma özür diliyorum.
Çok büyük fedakarlıklarla buraya geldik. Böyle karakterli oyuncularla oynadığım için gurur duyuyorum.
Taraftarın bir tepkisi olacaktır. Personelimiz 9 aydır maaş almıyor ve bu günlere geldik. 7-8 aydır maaş alamayan tüm oyuncular normalde kulüpten ayrılır.
Dün çok acı bir olay yaşadık. Takım arkadaşımızın kendini düşünerek bizi yalnız bırakması çok acı.
Biz buraya savaşa geliyoruz. Biz para için buraya gelmedik. Bugüne kadarki alacaklarımdan feragat ederim hiç önemli değil.
Burada bir takım arkadaşlığı yapılıyorsa kimse kimseyi yalnız bırakamaz!
Adana Demirspor'un ilk pozisyonundan VAR'a gidildi. Saha dışı problemlerle de çok uğraştık. Top bir türlü girmedi. Biz burada kader birliği yaptık. Dün öyle bir olay yaşadıkki...
İçeriden bizi yaralayan takım arkadaşlarımız olduğunu gördük. Ben isim vermek istemiyorum. Bursaspor yıkılmaz. Ben bu kadar büyük bir kulübün alçakça sabote edilmesine inanamıyorum.
Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Bursaspor camiasından tekrardan özür diliyorum ama hayatım boyunca unutamaycağım bir ders aldım. Tüm Bursalılar bunu bilsin.'
Anıl Karaer: 'Buraya kadar çok zor şartlarda geldik. Bize inanan taraftarlarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüz. Dün akşam bir olay yaşadık. Özer Hurmacı oynamadığı için dün akşam kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir.
Bunun sorumlusu kimse değil ancak ben çok üzüldüm. Bursaspor çok büyük bir camia. Burada 10 aydır maaş almayanlar var. Buna ben de dahilim. Çalıştık ancak elimizden gelen bu oldu. Çok özür diliyorum. Biz buraya kadar büyük emekler verdik. Özer de emek verdi ancak kimse bireysel davranmamalı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kimsenin egosu için böyle bir şey yaşanmamalıydı. Bursaspor taraftarından özür diliyoruz.'
Allah biliyor gerçeği. Kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş. O yükü de kaldırırım.
Özer Hurmacı sosyal medya hesabından cevap verdi.