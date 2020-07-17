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Büyük gün yarın! Böyle görüntülendi

Büyük gün yarın! Böyle görüntülendi
17 Temmuz 2020 Cuma

'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi.

<p>Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.</p>
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

<p>Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi.</p>
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Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi.

<p>Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.</p>
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Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.

<p>Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.</p>
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Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

<p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni'ne ilişkin paylaşım yapmıştı. Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, '18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa' notunu düşmüştü.</p>
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni'ne ilişkin paylaşım yapmıştı. Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, '18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa' notunu düşmüştü.

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