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'GEÇMİŞTE ÇİN'DEN TEKLİF GELDİ'



Başakşehir ilçesinin, İstanbul'un bir takımı. Biz bu kulübü büyütecek bir partnerle olabiliriz ama şu anda böyle bir şey yok. Geçmişte Çin'den bir teklif geldi ama biz erken olduğunu düşündük, şimdi bir hikayemiz var. Kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceği için her şeyi yaparız.