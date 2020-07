6 / 17



İrfan Can, Türk Milli Takımı'nın ve Türkiye'nin gurur duyacağı bir oyuncu, çok sevdiğim bir kardeşim. Geçmişte nasıl Cengiz Ünder'e destek olduysak, onu da farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim dedi' bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok.