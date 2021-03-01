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Buz ve karlarla kaplı şehir, adeta hayalet şehre dönüştü

Buz ve karlarla kaplı şehir, adeta hayalet şehre dönüştü
01 Mart 2021 Pazartesi

Rusya Federasyonu'na bağlı Vorkuta şehri eksi 50 dereceye kadar düşen aşırı soğuklar nedeniyle adeta hayalet şehre dönüştü.

<p>Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB'nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.</p>
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Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB'nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

<p>Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. </p>
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Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi.

<p> Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013'den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü. </p>
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Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013'den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

<p>Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.</p>
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Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.

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