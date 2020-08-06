İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı performans gösteren milli yıldız Çağlar Söyüncü Barcelona'ya transfer oluyor.
Barcelona, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferini 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamayı planlıyor.
Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor
Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardı.
Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Çağlar Söyüncü yakın çevresine Barcelona ile prensip anlaşmasına vardım. Leicester City ile Barcelona'nın anlaşmasını bekliyorum dediği öğrenildi.
Altınordu’da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016’da 2.6 milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga'dan Freiburg’a transfer olmuştu.
2 sezon sonra 21 milyon Euro’ya Leicester City’nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.
Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Futbol devi Barcelona’da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncucu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.