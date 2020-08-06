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Çağlar Söyüncü Barcelona ile prensip anlaşmasına vardı

Çağlar Söyüncü Barcelona ile prensip anlaşmasına vardı
06 Ağustos 2020 Perşembe

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyöncü Barcelona yolunda. Barcelona ile prensip anlaşmasına varan Çağlar, Leicester City ile Barcelona arasında anlaşmanın sağlanmasını bekliyor.

<p>İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı performans gösteren milli yıldız Çağlar Söyüncü Barcelona'ya transfer oluyor. </p>
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı performans gösteren milli yıldız Çağlar Söyüncü Barcelona'ya transfer oluyor. 

<p>Barcelona, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferini 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamayı planlıyor.</p>
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Barcelona, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferini 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamayı planlıyor.

<p>Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor</p>
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Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor

<p>Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardı.</p><p>Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.</p>
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Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

<p>Çağlar Söyüncü yakın çevresine Barcelona ile prensip anlaşmasına vardım. Leicester City ile Barcelona'nın anlaşmasını bekliyorum dediği öğrenildi. </p>
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Çağlar Söyüncü yakın çevresine Barcelona ile prensip anlaşmasına vardım. Leicester City ile Barcelona'nın anlaşmasını bekliyorum dediği öğrenildi. 

<p>Altınordu’da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016’da 2.6 milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga'dan Freiburg’a transfer olmuştu.<br></p>
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Altınordu’da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016’da 2.6 milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga'dan Freiburg’a transfer olmuştu.

<p>2 sezon sonra 21 milyon Euro’ya Leicester City’nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.</p>
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2 sezon sonra 21 milyon Euro’ya Leicester City’nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

<p>Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.</p>
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Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.

<p>Futbol devi Barcelona’da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncucu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.</p>
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Futbol devi Barcelona’da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncucu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.

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