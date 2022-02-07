Nottingham Forest, Leicester City'yi 4-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Championship (2. lig) takımlarından Nottingham Forest, turnuvanın 4. turunda Premier Lig ekibi Leicester City'yi ağırladı.
Nottingham Forest, Zinckernagel'in 23, Johnson'ın 24, Worrall'ın 32 ve Spence'in 61. dakikadaki golleriyle geçen yılın şampiyonu Leicester City'yi eledi.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika formasını giydiği Leicester City'nin golü, 40. dakikada Iheanacho'dan geldi.
Bu arada Nottingham Forest - Leicester City maçı sırasında sahada skandal bir olay yaşandı.
Nottingham Forest'ın üçüncü golünü atan Joe Worrall, takım arkadaşlarıyla sevinç yaşarken bir Leicester City tartaftarı sahaya girdi.
Nottingham futbolcularına saldıran ve yumruk atan taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek saha dışına çıkarıldı.
Leicester'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, taraftara ömür boyu stadyuma girememe ceza verileceği belirtildi.
Leicester City sözcüsü şunları söyledi:
'Kulüp bu tür davranışlardan dolayı dehşete düştü ve Nottingham Forest'tan ve güvenlikleri tehlikeye giren oyuncularından özürlerini sunuyor.'
'Evinde ve deplasmanda tüm Leicester City maçlarından ömür boyu men cezasına çarptırılacak olan ilgili kişiyi yakalamak için City Ground komiserlerinin aldığı hızlı eylemi alkışlıyoruz. Daha fazla uygun önlemin alınması için ilgili makamlara her türlü desteği sunacağız.'