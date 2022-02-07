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'Evinde ve deplasmanda tüm Leicester City maçlarından ömür boyu men cezasına çarptırılacak olan ilgili kişiyi yakalamak için City Ground komiserlerinin aldığı hızlı eylemi alkışlıyoruz. Daha fazla uygun önlemin alınması için ilgili makamlara her türlü desteği sunacağız.'