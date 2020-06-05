Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.
Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.
Hazreti Ömer Camisi ve avlusunda vatandaşlar Beşyol Meydanı'na kadar yolları doldurarak namaz kıldı.
Muş, Hakkari ve Bitlis'te de Sağlık Müdürlüğü ve müftülük ekiplerince yapılan kontrollerin ardından namaza alındı.
Vatandaşların, açık havada kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Tokat
Vatandaşlar tarihi Ali Paşa camisi avlusunda ve bahçesinde cuma namazını kıldılar.
İkinci cuma namazı, Siirt'te belirlenen 7 alanda kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.
Cuma namazı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belirlenen cami ve açık alanlarda kılındı.
Uşak
Belirlenen camilere ve alanlara seccadeleriyle gelen vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı.
İkinci cuma namazı, Kocaeli,'de belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.
Kandıra ilçesinin fethinin ardından ilk cuma namazının kılındığı yer olarak bilinen Kandıra Namazgah Çayırında da cuma namazı kılındı.
Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, Nurettin Zafer Stadında kılındı.
Bolu
Sağlık Mahallesi’nde bulunan Atatürk orman Parkı’nda vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.
Bazı vatandaşlar namazlarını parkta bulunan yeşil alanlarda kıldı.
Malatya
Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi Camisinin avlusunda vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namazlarını eda etti.
Kocaeli
Çankırı
Sakarya
Osmaniye
Kayseri
Kadir Has Stadyumu otopark alanında vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.
Tokat
Afyonkarahisar
Niğde
Erzurum
Ankara
Samsun
Kars
Mersin
Uşak
İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi
Sultanahmet Camisi
Kocatepe Camisi
Fatih Camisi