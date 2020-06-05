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Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
05 Haziran 2020 Cuma

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

<p>Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.</p>
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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

<p>Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.</p>
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Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

<p>Hazreti Ömer Camisi ve avlusunda vatandaşlar Beşyol Meydanı'na kadar yolları doldurarak namaz kıldı.</p>
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Hazreti Ömer Camisi ve avlusunda vatandaşlar Beşyol Meydanı'na kadar yolları doldurarak namaz kıldı.

<p>Muş, Hakkari ve Bitlis'te de Sağlık Müdürlüğü ve müftülük ekiplerince yapılan kontrollerin ardından namaza alındı.</p><p>Vatandaşların, açık havada kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.</p>
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Muş, Hakkari ve Bitlis'te de Sağlık Müdürlüğü ve müftülük ekiplerince yapılan kontrollerin ardından namaza alındı.

Vatandaşların, açık havada kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

<p>Tokat</p>
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Tokat

<p>Vatandaşlar tarihi Ali Paşa camisi avlusunda ve bahçesinde cuma namazını kıldılar.</p>
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Vatandaşlar tarihi Ali Paşa camisi avlusunda ve bahçesinde cuma namazını kıldılar.

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<p>İkinci cuma namazı, Siirt'te belirlenen 7 alanda kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.</p>
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İkinci cuma namazı, Siirt'te belirlenen 7 alanda kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.

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<p>Cuma namazı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belirlenen cami ve açık alanlarda kılındı.</p>
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Cuma namazı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belirlenen cami ve açık alanlarda kılındı.

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<p>Uşak</p>
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Uşak

<p>Belirlenen camilere ve alanlara seccadeleriyle gelen vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı.</p>
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Belirlenen camilere ve alanlara seccadeleriyle gelen vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı.

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<p>İkinci cuma namazı, Kocaeli,'de belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.</p>
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İkinci cuma namazı, Kocaeli,'de belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.

<p>Kandıra ilçesinin fethinin ardından ilk cuma namazının kılındığı yer olarak bilinen Kandıra Namazgah Çayırında da cuma namazı kılındı.</p>
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Kandıra ilçesinin fethinin ardından ilk cuma namazının kılındığı yer olarak bilinen Kandıra Namazgah Çayırında da cuma namazı kılındı.

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<p>Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, Nurettin Zafer Stadında kılındı.</p>
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Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, Nurettin Zafer Stadında kılındı.

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<p>Bolu </p>
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Bolu 

<p>Sağlık Mahallesi’nde bulunan Atatürk orman Parkı’nda vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.</p>
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Sağlık Mahallesi’nde bulunan Atatürk orman Parkı’nda vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

<p>Bazı vatandaşlar namazlarını parkta bulunan yeşil alanlarda kıldı.</p>
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Bazı vatandaşlar namazlarını parkta bulunan yeşil alanlarda kıldı.

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<p>Malatya</p>
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Malatya

<p>Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi Camisinin avlusunda vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namazlarını eda etti.</p>
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Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi Camisinin avlusunda vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namazlarını eda etti.

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<p>Kocaeli</p>
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Kocaeli

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<p>Çankırı</p>
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Çankırı

<p>Sakarya</p>
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Sakarya

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<p>Osmaniye</p>
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Osmaniye

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<p>Kayseri</p>
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Kayseri

<p>Kadir Has Stadyumu otopark alanında vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.</p>
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Kadir Has Stadyumu otopark alanında vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

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<p>Tokat</p>
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Tokat

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<p>Afyonkarahisar</p>
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Afyonkarahisar

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<p>Niğde</p>
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Niğde

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<p>Erzurum</p>
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Erzurum

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<p>Ankara</p>
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Ankara

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<p>Samsun</p>
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Samsun

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<p>Kars</p>
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Kars

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<p>Mersin</p>
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Mersin

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<p>Uşak</p>
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Uşak

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<p>İstanbul </p>
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İstanbul 

<p> Büyük Çamlıca Camisi</p>
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 Büyük Çamlıca Camisi

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<p>Sultanahmet Camisi</p>
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Sultanahmet Camisi

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<p>Kocatepe Camisi</p>
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Kocatepe Camisi

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<p>Fatih Camisi</p>
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Fatih Camisi

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