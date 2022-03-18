Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde Türkiye'nin yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün isminin başındaki 1915'in, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, ibretlik ve canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferinin kazanıldığı yıl olduğunu belirterek, 'Kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir.' dedi.
Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve toplumların göz bebeği olan Çanakkale'nin bugün yepyeni bir geleceğe kucak açtığını belirten Erdoğan, 'Çanakkale Boğazı'na taktıkları yakut bir gerdanlık' olarak gördükleri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu yatırımıyla zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından yıllık 415 milyon avro kazanç sağlayacağını söyledi.
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ecdadın bir asır önce Haçlı-Hilal mücadelesinde 'Çanakkale geçilmez.' sözünü kanıyla nakşettiğini, ecdadın kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde tarih yazdığını vurguladı.
Çanakkale'de o mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün burada bulunduklarını belirten Erdoğan, 'Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. Biz de işte 18 Mart, Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz. İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirasını aynı mesaj, mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık.' ifadelerini kullandı.
Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'da katıldı.
Çanakkale Zaferi'nin 107.yıldönümü törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli eşlik etti.
Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Sayıştay Başkanı Metin Yener de katıldı.
Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, 'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşların otobüslerle ve özel araçlarıyla geldiği köprünün bağlantı yollarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle araçlarından inerek köprü alanına kadar yürüdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanların da katılımıyla kurdeleyi besmele çekerek kesti.
Bir hafta ücretsiz, otomobiller 200 lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bir hafta ücretsiz olacağının müjdesini verirken, otomobillerin köprüden geçiş bedelini de 200 TL olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava yolu, kara yolu, denizcilik alanlarındaki kamu-özel iş birliği yatırımlarında 2024'te başa baş noktasına gelineceğini, 2025'ten itibaren ise kamuya ciddi nakit akışı sağlanacağını belirterek, 'İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimiz, ülkemize katma değer ve bütçemize gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almışlardır.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçla geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kullandığı araçla geçiş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun kullandığı makam aracıyla köprüden geçerek, Gelibolu'dan Lapseki'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle birçok kişi köprüye akın etti.
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'ncı yıl dönümü sonrası açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde gösteri yapan Türk Yıldızları nefes kesti.
1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde şov yapan Türk Yıldızlarının kol uçuşu düzenindeki köprü üzerindeki alçak geçişleri nefesleri kesti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Programa katılmak için alana gelen vatandaşlar köprüyü fotoğrafladılar.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti.
Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü beraber geçen ikili, 'Ecdada Saygı' ve 'Geleceğe Armağan' mesajıyla birlik mesajı verdi. Tek teker üzerinde giden Sofoğlu, elinde Türk Bayrağı ile de gösterisini taçlandırdı.
Sofuoğlu, Kawasaki tarafından 'fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti' HR2'yi kullanırken, Razgatlıoğlu ise Ferrari tarafından şu ana kadar üretilen en hızlı araba SF90'ın direksiyonu başına geçti.