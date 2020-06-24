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Caner'in Beşiktaş kariyeri bitiyor. Bu fotoğrafı bi şampiyonluk sonrası çekilmiştik en iyi oldukları yerdeydiler; sağımda Gökhan solumda Fişek�� Caner'in iyi oynamadığı maçlar olmuştur belki ama mücadele etmediği bir tek maç bulamazsınız. Aşil tendonu koptuğunda basına açıklamayı yaparken sesim titremişti ödüm kopmuştu ama o çalıştı ve yine fişşek gibi döndü sahalara... Beşiktaşın çocuğu biricik eşi sevgili Şükran'la bebekleri doğduğunda hastanedeki heyecanını, mutluluğunu unutamam bambaşka bi Caner vardı orada... Hangi formayı taşırsa taşısın sevdiğim saygı duyduğum bir dostum olarak kalacak Caner, yolu açık olsun. @canererkin