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Trabzonspor'da bu sezon 26 lig maçına çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 38 gol gördü ve yaptığı önemli kurtartışlarla taraflı, tarafsız herkesin takdirini topladı. Chelsea, Liverpool ve Tottenham gibi İngiliz devleriyle adı anılan Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Değeri 20-25, 30 milyon Euro...' ifadelerini kullanmıştı.