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Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.