Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.
DİAGNE, DİOP'U UNUTMADI
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı.
Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.
AYRILIK BEKLENİRKEN TARİHE GEÇTİ
Sarı kırmızılı taraftarlarla yıldızı pek barışmayan, geçen sezonu Club Brugge'de kiralık geçiren ve sık sık ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Diagne, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın 1000. golünü attı ve tarihe geçti.
SENEGALLİ GOLCÜ CİMBOM'U TAŞIYOR
Ligin son haftalarında büyük çıkış yakalayan Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahiplerinden biri de kuşkusuz Mbaye Diagne. Sarı kırmızılıların ligdeki son 6 golünün 5'ini Diagne kaydetti.
Diagne; Kayserispor maçında 1 gol, Rizespor maçında 3 gol ve Hatayspor maçında 1 gol kaydetti.
DİAGNE'NİN G.SARAY PERFORMANSI
Sarı kırmızılılar 33 maça çıkan Senegalli golcü, 18 kez ağları sarsarken, 2 de asist yaptı.
FALCAO YOKSA BEN VARIM
Radamel Falcao'nun yokluğunda formayı alan Diagne, son 3 maçta 5 kez ağları sarsarken, Galatasaray formasıyla Nisan 2019'dan bu yana ilk kez üst üste 3 Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.