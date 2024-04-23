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Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, 'CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz.' açıklamasını yaptı.