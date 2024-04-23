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TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu
23 Nisan 2024 Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

<p>TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.</p>
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TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.

<p><span >Cumhurbaşkanı</span><strong> </strong>Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

<p>TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.</p>
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

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<p>Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.</p>
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Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

<p>Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, 'CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz.' açıklamasını yaptı.</p>
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Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, 'CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz.' açıklamasını yaptı.

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