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Cenazede duruma böyle isyan ettiler! Tabuta sırtlarını döndüler

Cenazede duruma böyle isyan ettiler! Tabuta sırtlarını döndüler
26 Mart 2024 Salı

Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra intihar eden Uğur Falay'a tepki gösterenler cenazesinde tabuta sırtlarını döndü.

<p>Beyoğlu Nusretiye Camii'nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. </p>
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Beyoğlu Nusretiye Camii'nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

<p>Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi. </p>
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Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

<p>Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.</p>
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Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

<p><b>3 CENAZE İÇİN AYNI YERDE TÖREN</b><br></p><p><b><br></b></p><p>Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri katıldı.</p>
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3 CENAZE İÇİN AYNI YERDE TÖREN


Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri katıldı.

<p>Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi.</p>
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Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi.

<p> Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü. </p>
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Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü.

<p>Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. </p>
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Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

<p> İrem Falay'ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler. Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.</p>
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İrem Falay'ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler. Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.

<p>Öğrencisi Burak Kaya, 'Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi' dedi.</p>
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Öğrencisi Burak Kaya, 'Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi' dedi.

<p>Şoreş Tunç ise, 'Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şok oldum, inanamadım' şeklinde konuştu.</p>
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Şoreş Tunç ise, 'Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şok oldum, inanamadım' şeklinde konuştu.

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