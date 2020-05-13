İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9796
  • EURO
    7,5704
  • ALTIN
    384.67
  • BIST100
    100159

Cenazede korkutan görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede korkutan görüntü! Ceset hareket etti
13 Mayıs 2020 Çarşamba

Covid-19'dan yaşamını yitiren erkeğin cesedi toprağa verilirken çekilen görüntü şaşkınlık yarattı. Hastanın canlı canlı gömülmesinden endişe ediliyor.

<p>Koronavirüsten ölen kurbanın yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.</p>
1
/
10

Koronavirüsten ölen kurbanın yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.

<p>5 Mayıs tarihinde Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu.</p>
2
/
10

5 Mayıs tarihinde Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu.

<p>Rahibin dua okuduğu sırada ise, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.</p>
3
/
10

Rahibin dua okuduğu sırada ise, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

<p>Milliyet'in haberine göre, toprağa verilen kurbanın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor ancak tabutun görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca bazı kullanıcılar gömülen erkeğin son bir kez el salladığını yazdı.</p>
4
/
10

Milliyet'in haberine göre, toprağa verilen kurbanın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor ancak tabutun görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca bazı kullanıcılar gömülen erkeğin son bir kez el salladığını yazdı.

<p>Avustralyalı bilim insanları, geçen yıl ölü bedenlerin hareket ettiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlamıştı.</p>
5
/
10

Avustralyalı bilim insanları, geçen yıl ölü bedenlerin hareket ettiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlamıştı.

<p>15 bin 438 insanın koronavirüse yakalandığı Endonezya'da, resmi verilere göre 1028 hasta yaşamını yitirdi.</p>
6
/
10

15 bin 438 insanın koronavirüse yakalandığı Endonezya'da, resmi verilere göre 1028 hasta yaşamını yitirdi.

<p>Koronavirüsün yeni merkez üssü Brezilya'da ise, salgın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'u yıkıp geçiyor.</p>
7
/
10

Koronavirüsün yeni merkez üssü Brezilya'da ise, salgın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'u yıkıp geçiyor.

<p>Kentte açılan toplu mezarlara her gün onlarca ceset gömülürken, dolan toplu mezarların yanına yenileri açılıyor. Brezilya'da son bir günde 779 can kaybı kayıtlara geçti.</p>
8
/
10

Kentte açılan toplu mezarlara her gün onlarca ceset gömülürken, dolan toplu mezarların yanına yenileri açılıyor. Brezilya'da son bir günde 779 can kaybı kayıtlara geçti.

<p>Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ise, yaşamını yitiren bir kadın Müslüman mezarlığına defnedildi.</p>
9
/
10

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ise, yaşamını yitiren bir kadın Müslüman mezarlığına defnedildi.

<p>Koronavirüs kurbanı toprağa verilmeden önce kefenli bir şekilde mezarın yanında bekletildi.</p>
10
/
10

Koronavirüs kurbanı toprağa verilmeden önce kefenli bir şekilde mezarın yanında bekletildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.