Alman üretici Volkswagen, Cenevre Otomobil Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle iptaş edilmesi sonrasında yeni modellerini dijital mecraları üzerinden tanıttı. Marka kısa süre once tanıttığı Golf'ün sekizinci neslinin performans odaklı versiyonları GTI, GTD ve GTE ve plug in hibrit motor seçeneğiyle sunulan ilk “R” performans modeli Touareg R'ı modellerini sosyal medyada otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.
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ID.4 – Volkswagen'in tamamen elektrikli ilk kompakt SUV'si Volkswagen’in tanıttığı modellerde olan ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde yer alıyor. Çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacağı açıklanan modelin Modüler Elektrik Platformu (MEB) temelinde geliştirildiği açıklandı. ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor.
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Uzun bir aks mesafesine sahip ID.4’ün iç mekanı oldukça geniş bir alan sunuyor. Elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çeken ID.4’ün yüksek voltajlı bataryası ve aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunduğu açıklandı.
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Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV'si olma özelliğini taşıyacak olan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.
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ID.3 – Volkswagen’de yeni dönemin öncüsü Volkswagen, üretimine 2019'un sonlarında başlanan, markanın yeni mobilite çağının öncüsü olarak gördüğü ID.3’ün seri üretim versiyonları; Pure, Pro ve Pro S versiyonlarını da otomobil tutkunlarıyla buluştu.
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Önümüzdeki birkaç yıl içinde, elektrikli mobilitede dünya lideri olmayı hedefleyen Volkswagen, bu amaçla 11 milyar Euro yatırım yaparak, 2025 yılına kadar 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planladığını açıkladı.
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Bu hedef doğrultusunda, elektrikli araç üretim tesisine dönüştürülen Zwickau fabrikası, 2021'den itibaren yılda 330 bin'e kadar elektrikli araç üretecek. Bu da söz konusu tesisi Avrupa'nın en büyük ve en verimli elektrikli otomobil fabrikası haline getirecek.
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Plug in hibrit motor seçeneğiyle sunulan ilk “R” performans modeli Markanın premium SUV segmentteki başarılı temsilcisi Touareg’in sınıfındaki iddiasını daha da güçlendirecek yeni versiyonunu Touareg R, 462 PS güce sahip. Model, plug-in-hibrit sürüş sistemi sayesinde üstün performans ve elektrik verimliliğini yenilikçi bir biçimde harmanlıyor.
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Touareg R’de, batarya kapasitesi günlük ortalama kullanım mesafesine uygun olarak tasarlanmış. Bu yeni SUV, yeterince şarj edildiğinde, sıfır emisyonla, tamamen elektrikli “E-MODE” modunda çalışıyor. Tüm Touareg modelleri gibi, yeni R versiyonunda da sürekli dört tekerlekten çekiş (4MOTION) standart olarak sunuluyor.
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Touareg R, römork asistan sistemiyle sunulan ilk plug in hibrit SUV modeli olarak bir ilke imza atıyor. Touareg R, ayrıca “Travel Assist” özelliği sayesinde 250 km/s hıza kadar yarı otonom sürüş imkânı sunmasıyla da dikkat çekiyor.
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Bir ikonun sekizinci versiyonu: Yeni Golf GTI Volkswagen’in, ilk olarak 45 yıl önce Frankfurt'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) sergilediği Golf GTI'ın sekizinci nesli otomobil tutkunlarıyla buluştu. Volkswagen’in geleneği başarılı bir şekilde yenilikle birleştirmesinin bir sonucu olarak ikon haline gelen Golf GTI, daha akıllı ve ileri teknoloji ürünü bir model olarak karşımızı çıkıyo
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Yeni Golf GTI, dijital kokpit ve akıllı sürüş asistan sistemlerinin yanı sıra, güçlü ve şık tasarımıyla fark yaratıyor.
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245 PS güç çıkışı üreten 2,0 litre TSI motora sahip Golf GTI, 370 Nm tork sağlıyor. Dört silindirli motorda 6 vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
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Elektrikli bir sporcu: Golf GTE Elektriksel sürdürülebilirliğin geniş ve dinamik performansla bir araya geldiği Golf GTE modeli, TSI benzinli motorun elektrikli motor ile çalışmasıyla 245 PS güç üreterek, Golf GTI'ın performans seviyesine ulaşıyor.
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Maksimum 400 Nm tork üreten model, elektrik motor gücüyle yaklaşık 60 kilometre yol alabiliyor.
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Yeni Golf GTE, tamamen elektrikli sürüş modunda 130 km/s'e varan hıza ulaşabiliyor.
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Yüksek performanslı dizel seçeneği: Golf GTD Golf GTD, 200 PS gücü, SCR teknolojisi sayesinde 2,0 litrelik dört silindirli dizel TDI motoru ve 400 Nm gibi etkileyici tork değeriyle dinamizm ve yüksek verimliliği, düşük emisyonla bir arada sunuyor.
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Volkswagen’in ilk olarak 1982 yılında pazara sunduğu dizel motor, turbo dizel ve Golf GTI Mk1'deki gibi diğer sportif özelliklerle kompakt sınıfa ilgiyle karşılanmıştı.
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Alman üretici bir kez daha Golf GTD ile sınıfının en ekonomik ve aynı zamanda sportif kompakt modellerinden birini sunmak istiyor.