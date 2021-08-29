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Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla takımının 3'üncü golünü kaydederek, galibiyette pay sahibi oldu.