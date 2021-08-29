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Cengiz Ünder çılgınlığı! Fransa'da manşet oldu...

Cengiz Ünder çılgınlığı! Fransa'da manşet oldu...
29 Ağustos 2021 Pazar

Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 yendiği maçta gol atarak galibiyete katkıda bulunan Cengiz Ünder'in performansı Fransız basınında övgü dolu sözlerle yorumlandı.

<p>Fransa'nın önde gelen gazetelerinden <b>L'Equipe</b>, <b>'Ünder, her şeyin icabına bakıyor'</b> başlığını kullanarak, milli futbolcu <b>Cengiz Ünder</b>'e manşette yer verdi.</p>
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Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, 'Ünder, her şeyin icabına bakıyor' başlığını kullanarak, milli futbolcu Cengiz Ünder'e manşette yer verdi.

<p>Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla takımının 3'üncü golünü kaydederek, galibiyette pay sahibi oldu. </p>
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Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla takımının 3'üncü golünü kaydederek, galibiyette pay sahibi oldu.

<p>Marsilya formasıyla ligde 3'üncü golünü kaydeden Cengiz, Fransa Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor. </p>
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Marsilya formasıyla ligde 3'üncü golünü kaydeden Cengiz, Fransa Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Marsilyalı taraftarların <b>'Türk Robben'</b> lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L'Equipe haberinde şu ifadelere yer verdi:
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Marsilyalı taraftarların 'Türk Robben' lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L'Equipe haberinde şu ifadelere yer verdi:

<p>'Marsilya'nın ilk iki golünde kritik paslarıyla atakları başlatan Cengiz Ünder, dün akşam Saint-Etienne karşısında Olympique Marsilya'nın attığı tüm gollerde yer alıyor.' </p>
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'Marsilya'nın ilk iki golünde kritik paslarıyla atakları başlatan Cengiz Ünder, dün akşam Saint-Etienne karşısında Olympique Marsilya'nın attığı tüm gollerde yer alıyor.'

Marsilyalı taraftarların <b>'Türk Robben'</b> lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L'Equipe haberinde şu ifadelere yer verdi:
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Marsilyalı taraftarların 'Türk Robben' lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L'Equipe haberinde şu ifadelere yer verdi:

<p>Cengiz, Dimitri Payet ile birlikte attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.<br></p>
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Cengiz, Dimitri Payet ile birlikte attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

<p>Marsilya bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 7'ye çıkardı.</p>
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Marsilya bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 7'ye çıkardı.

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