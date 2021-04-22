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Cengiz Ünder Süper Lig'e dönüyor

Cengiz Ünder Süper Lig'e dönüyor
22 Nisan 2021 Perşembe

Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder'in transferi için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu <b>Cengiz Ünder</b>'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.
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İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

<p>İngiliz basını, <b>Trabzonspor</b>'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı.</p>
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İngiliz basını, Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

<p><b>'Karadeniz'de Son Nokta'</b> gazetesine dayandırılan haberde bordo mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi. </p>
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'Karadeniz'de Son Nokta' gazetesine dayandırılan haberde bordo mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi.

<p>Haberde ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın milli futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmayı istediği vurgulandı.</p>
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Haberde ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın milli futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmayı istediği vurgulandı.

<p><b>TRABZONSPOR'A YAKIN</b><br></p><p><br></p><p>Öte yandan Leicester City'nin Cengiz Ünder'in takımda tutmaya istekli olmadığından ve bu yüzden Trabzonspor'a yakın olduğundan bahsedildi.</p>
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TRABZONSPOR'A YAKIN


Öte yandan Leicester City'nin Cengiz Ünder'in takımda tutmaya istekli olmadığından ve bu yüzden Trabzonspor'a yakın olduğundan bahsedildi.

<p>Genç kanat oyuncusu için bordo mavililerin yakın zamanda kiralık sözleme teklifinde bulunacağı belirtildi.</p>
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Genç kanat oyuncusu için bordo mavililerin yakın zamanda kiralık sözleme teklifinde bulunacağı belirtildi.

<p><b>19 MAÇTA 5 GOL KATKISI</b><br></p><p><br></p><p>Sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, İngiliz kulübüyle şimdiye kadar çıktığı toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.</p>
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19 MAÇTA 5 GOL KATKISI


Sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, İngiliz kulübüyle şimdiye kadar çıktığı toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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