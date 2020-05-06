Premier Lig'de ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Cenk Tosun, TRT SPOR Muhabiri Tuna Akdemir'in canlı yayın konuğu oldu.
'7 İLE 9 AY ARASI SAHALARA DÖNECEĞİM'
Milli futbolcu sakatlığına ilişkin 'Bisiklet çevirmeye başladım, havuzda çalışıyorum, kuvvet antrenmanlarına başladım...
Şimdilik sakatlık süreci pozitif geçiyor. 7-9 ay arasında sahaya döneceğim, risk en minimuna düşmüş olacak. Çok fazla acele etmeyeceğim. ' dedi.
Crystal Palace'ın kendisini Beşiktaş'ta oynarken istediğini hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:
'Beni Beşiktaş’ta istemişti. Küçük pürüzlerden dolayı olmadı. Beni Everton'a alan hocamız. Burada az forma fırsatı bulunca, Palace her dönem benimle görüşmek istiyordu. Avrupa Şampiyonası öncesi oynayacağım bir yer istiyordum...
Beşiktaş'a dönmesine ilişkin gelen sorulara başarılı futbolcu şöyle cevap verdi:
İşte en iyi 11'i: Kaleci - Pickford
Gökhan Gönül
Çağlar Söyüncü
Adriano
Sosa
Gueye
Sigurdsson
Talisca
Quaresma
Cengiz Ünder
Mario Gomez