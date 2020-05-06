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Cenk Tosun: 'Beşiktaş benim yuvam' En iyi 11'ini açıkladı!

Cenk Tosun: 'Beşiktaş benim yuvam' En iyi 11'ini açıkladı!
06 Mayıs 2020 Çarşamba

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, sosyal medyada canlı yayın konuğu oldu. Milli oyuncu Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu söyledi. Tosun, ' Beşiktaş benim yuvamdır' dedi.

<p>Premier Lig'de ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Cenk Tosun, TRT SPOR Muhabiri Tuna Akdemir'in canlı yayın konuğu oldu.</p>
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Premier Lig'de ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Cenk Tosun, TRT SPOR Muhabiri Tuna Akdemir'in canlı yayın konuğu oldu.

<p><b>'7 İLE 9 AY ARASI SAHALARA DÖNECEĞİM'</b><br></p><p>Milli futbolcu sakatlığına ilişkin 'Bisiklet çevirmeye başladım, havuzda çalışıyorum, kuvvet antrenmanlarına başladım...</p>
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'7 İLE 9 AY ARASI SAHALARA DÖNECEĞİM'

Milli futbolcu sakatlığına ilişkin 'Bisiklet çevirmeye başladım, havuzda çalışıyorum, kuvvet antrenmanlarına başladım...

<p>Şimdilik sakatlık süreci pozitif geçiyor. 7-9 ay arasında sahaya döneceğim, risk en minimuna düşmüş olacak. Çok fazla acele etmeyeceğim. ' dedi. </p>
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Şimdilik sakatlık süreci pozitif geçiyor. 7-9 ay arasında sahaya döneceğim, risk en minimuna düşmüş olacak. Çok fazla acele etmeyeceğim. ' dedi. 

<b>'PALACE BENİ HER DÖNEM İSTİYORDU'</b><br>
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'PALACE BENİ HER DÖNEM İSTİYORDU'

<p>Crystal Palace'ın kendisini Beşiktaş'ta oynarken istediğini hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:</p>
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Crystal Palace'ın kendisini Beşiktaş'ta oynarken istediğini hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:

<p>'Beni Beşiktaş’ta istemişti. Küçük pürüzlerden dolayı olmadı. Beni Everton'a alan hocamız. Burada az forma fırsatı bulunca, Palace her dönem benimle görüşmek istiyordu. Avrupa Şampiyonası öncesi oynayacağım bir yer istiyordum...</p>
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'Beni Beşiktaş’ta istemişti. Küçük pürüzlerden dolayı olmadı. Beni Everton'a alan hocamız. Burada az forma fırsatı bulunca, Palace her dönem benimle görüşmek istiyordu. Avrupa Şampiyonası öncesi oynayacağım bir yer istiyordum...

Beni çok güzel karşıladılar Cana yakın futbolcular var. Çok kısa bir dönem olsa da inanılmaz zevk aldığım bir yer oldu. Giderken de kulübün sahibi 'Ben seni insan olarak çok seviyorum, kendine iyi bak' diyerek güzel ayrıldık.' 
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Beni çok güzel karşıladılar Cana yakın futbolcular var. Çok kısa bir dönem olsa da inanılmaz zevk aldığım bir yer oldu. Giderken de kulübün sahibi 'Ben seni insan olarak çok seviyorum, kendine iyi bak' diyerek güzel ayrıldık.' 

<div><b>'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'</b></div>
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'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Tosun,' <em>Keşke dediğim hiçbir bölüm yok. Çocukluk hayalimdi. Hem benim hem babamın hayaliydi. TV’de izlerken bile çok çabuk futbol oynandığı için her zaman kendimi burada hayal ettim.</em>
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Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Tosun,' Keşke dediğim hiçbir bölüm yok. Çocukluk hayalimdi. Hem benim hem babamın hayaliydi. TV’de izlerken bile çok çabuk futbol oynandığı için her zaman kendimi burada hayal ettim.

<em>İsmimden söz ettirdim, herkes beni tanıyor ama daha fazla gol atmam lazım. İngiltere Premier Lig benim için çok büyük şeyler ifade ediyor.'</em> diye konuştu. 
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İsmimden söz ettirdim, herkes beni tanıyor ama daha fazla gol atmam lazım. İngiltere Premier Lig benim için çok büyük şeyler ifade ediyor.' diye konuştu. 

<div><b>'TURNUVADA ÇOK EMEĞİM VAR'</b></div>
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'TURNUVADA ÇOK EMEĞİM VAR'

Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok istediği belirten Tosun,<em>'Öncelikle çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Kimsenin hasta olmasını istemem kesinlikle. Benim o turnuvada çok emeğim var. </em>
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Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok istediği belirten Tosun,'Öncelikle çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Kimsenin hasta olmasını istemem kesinlikle. Benim o turnuvada çok emeğim var. 

<em>Sakat olarak oynadığımı hatırlıyorum. 5 golle takımıma çok destek olduğumu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ülkeme destek olmak için başka bir takıma gittim. Birkaç ay sonra öyle bir haber gelince, o gün çok sevinmiştim. </em>
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Sakat olarak oynadığımı hatırlıyorum. 5 golle takımıma çok destek olduğumu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ülkeme destek olmak için başka bir takıma gittim. Birkaç ay sonra öyle bir haber gelince, o gün çok sevinmiştim. 

<em> Oynayabilecek miyim o da bir soru işareti ama büyük bir şansım var turnuvada oynamak için. </em>
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 Oynayabilecek miyim o da bir soru işareti ama büyük bir şansım var turnuvada oynamak için. 

<em>Öyle bir paylaşım oldu. Makarasına yaptım. Büyütülmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Hastalanan ve hayatını kaybeden insanlar var biz buna sevinecek insanlar değiliz</em>.' ifadelerini kullandı. 
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Öyle bir paylaşım oldu. Makarasına yaptım. Büyütülmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Hastalanan ve hayatını kaybeden insanlar var biz buna sevinecek insanlar değiliz.' ifadelerini kullandı. 

<p>Beşiktaş'a dönmesine ilişkin gelen sorulara başarılı futbolcu şöyle cevap verdi:</p>
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Beşiktaş'a dönmesine ilişkin gelen sorulara başarılı futbolcu şöyle cevap verdi:

<em>'İleride ben neden istemeyeyim Beşiktaş’ı? Beşiktaş benim yuvamdır, evimdir. Burada insanımı gururlandırdıktan sonra yuvama dönmek isterim.'</em>
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'İleride ben neden istemeyeyim Beşiktaş’ı? Beşiktaş benim yuvamdır, evimdir. Burada insanımı gururlandırdıktan sonra yuvama dönmek isterim.'

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ın iyi yerlere geleceğini vurgulayarak TFF'nin aldığı karar ile ilgili,' <em>Futbolcuların sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bir sorun yaşanmadan geçeceğine inanıyorum.'</em> diyerek sözlerini tamamladı. 
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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ın iyi yerlere geleceğini vurgulayarak TFF'nin aldığı karar ile ilgili,' Futbolcuların sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bir sorun yaşanmadan geçeceğine inanıyorum.' diyerek sözlerini tamamladı. 

<p>İşte en iyi 11'i: Kaleci - Pickford</p>
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İşte en iyi 11'i: Kaleci - Pickford

<p>Gökhan Gönül</p>
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Gökhan Gönül

<p>Çağlar Söyüncü</p>
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Çağlar Söyüncü

<p>Adriano</p>
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Adriano

<p>Sosa</p>
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29

Sosa

<p>Gueye</p>
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29

Gueye

<p>Sigurdsson</p>
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29

Sigurdsson

<p>Talisca</p>
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Talisca

<p>Quaresma</p>
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Quaresma

<p>Cengiz Ünder</p>
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Cengiz Ünder

<p>Mario Gomez</p><p><br></p>
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Mario Gomez


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