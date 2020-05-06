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'Beni Beşiktaş’ta istemişti. Küçük pürüzlerden dolayı olmadı. Beni Everton'a alan hocamız. Burada az forma fırsatı bulunca, Palace her dönem benimle görüşmek istiyordu. Avrupa Şampiyonası öncesi oynayacağım bir yer istiyordum...