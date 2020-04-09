'6-7 AY SÜRER'
Ayağım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Dün ameliyattan sonra 1 ay oldu. Allah'a şükür iyi gidiyor. 6-7 ay sürecek gibi görünüyor. Hala değneklerleyim ama biraz basabiliyorum artık. 4 hafta hiç bastırtmadılar. Şu anda yüzde 50 basabiliyorum ayağımı.
'EVDE HERKES GİBİYİZ'
Evde herkes gibiyiz, sıkılmamaya çalışıyoruz. Çocuklar olduğu için zaman hızlı geçiyor.
'LA CASA DE PAPEL'İ BİTİRDİM'
En son dizi La Casa de Papel'i bitirdim, 4. sezonu.
'ARKADŞLAR TANIŞTIRDI'
Eşim Ece ile tanışma şeyimiz çok vauuvvv bir şey değil. Arkadaşlar tanıştırdı. Ben o zaman Gaziantep'te oynuyordum, Ece Almanya'daydı. İzinlerimde gidiyordum, öyle görüşüyordum. Uzun mesafe ilişki zor olduğu için nişanlandık, sonra düğün oldu, evlendik.
'UNUTAMADIĞIM GOL'
En sevdiğim ve unutamadığım gol, Benfica maçındaki gol diyebilirim. Hem anlamı yüksekti, hem de güzellik açısından güzel bir goldü.
'SOSA EN İYİSİ'
Türkiye'de en hoşuma giden futbolcu Jose Sosa, Trabzonspor'da oynayan. Benim gözümde en iyi futbolcu. Premier Lig'de ise Kevin de Bruyne.
'SERGEN HOCA EFSANE'
Gaziantepspor'da bir süre Sergen hoca ile çalıştım. Çok da sevdiğim bir hoca, takdir ettiğim bir insan. Futbolculuk hayatını konuşmaya bile gerek yok, Türkiye'de büyük efsanelerden biri.
'İSTANBUL'U ÖZLEDİM'
İstanbul'a geldiğimde ilk yapmak istediğim şey büyük ihtimalle boğazda bir yerde oturup, çay içmek olur. Özledim İstanbul'u.
'EN BEĞENDİĞİM TÜRK ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'
Şu anda en beğendiğim Türk oyuncu Çağlar Söyüncü diyebilirim.
'EN İYİ ANLAŞTIKLARIM...'
En iyi anlaştığım oyuncular Beşiktaş'ta Oğuzhan, Atınç, Necip... Bizim grup belliydi. Mustafa Pektemek. Grup aynıydı genelde. En iyi oyuncu derseniz, yine Jose Sosa. Ben Sosa kadar iyi 10 numara görmedim, onun kadar iyi 10 numarayla oynamadım.
'SAĞLIĞIMIZ İYİ'
Sağlığımız iyi Allah'a şükür. 4 haftadır falan dışarı çıkmıyoruz. Erzak için Ece çıkıyor yarım saat, eşyaları alıp geliyor maske ve eldivenle. Onun dışında dışarı çıkmıyoruz, siz de lütfen çıkmayın.
'TALISCA DA ÇOK İYİYDİ'
Talisca da çok iyi 10 numaraydı. Talisca ile Sosa biraz farklıydı. Talisca biraz daha forveti tamamlayan bir 10 numara gibiydi. Sosa daha fazla forveti besleyen, benim işime gelen bir oyuncuydu. Bana göre Sosa.
'BURAK YILMAZ'I BEĞENİYORUM'
Burak Yılmaz için herkesin düşüncesi aynıdır. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden. Kaç yıldır kendini ispatladı. Burak Yılmaz beğendiğim forvetlerden.
'BERNARD VE RICHARLISON ÇOK YETENEKLİYDİ'
Oynadığım en iyi futbolcu, Everton'da oynarken Bernard ve Richarlison diyebilirim. Çok çok yetenekli ve iyi oyunculardı.
'BENCE ALEX DAHA İYİ'
Hagi mi, Alex mi? İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Sosa mı Talisca mı deyince Sosa, Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo.
'ÜLKEME YARDIM EDİYORUM'
Çokça ülkeme yardım ediyorum, şüpheniz olmasın. Benim ne kadar vatansever ve bayrağına aşık olduğumu çoğu insan biliyor. Premier Lig'de oyuncular olarak, hastanelere yardım etmeye karar verdik, bizden öyle bir şey istendi. Bu demek olmuyor ki biz kendi ülkemizde yardım etmiyoruz.