8 / 9



Torunlarına da kendisi için çok anlamlı olan şiiri sık sık okuduğunu ifade eden Sağ, şöyle konuştu:

'Atatürk'ü özlemez olur muyum? Hepimizin babası. Zaten sevmeseydim, şimdiye kadar şiirini kalbimde tutmazdım. Şiiri unutmadım, beynimin ve kalbimin bir köşesinde sakladım. Şiiri ara sıra böyle okurum. Yaş kemale erdi, Allah izin verirse ölünceye kadar aklımdan da kalbimden de çıkmaz.'