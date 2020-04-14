Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını söndürülemiyor. 4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışmalar sürüyor.
Çernobil nükleer santralinin yakınında başlayan yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. Tüm dünyada korkuya sebep olan bu yangının önüne geçilemezse, nükleer atıkların depolandığı bölgeye doğru ulaşacak.
ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ YAKININDA ORMAN YANGINI!
Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede 4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışmalar sürüyor.
Yangının Çernobil Nükleer Santrali'nden sadece bir kilometre uzakta olduğu ve radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor.
Çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alan tam olarak tespit edilemiyor.
RADYASYON SEVİYESİ ARTIYOR!
Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki radyasyonun normal seviyenin 16 kat üzerinde olduğu bildirilmişti.
Ukrayna’da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede geçen hafta sonu çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.
ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?
Çernobil nükleer santrali Ukrayna'da bulunuyor. 34 yıl önce yaşanan Çernobil faciası sonrası milyonlarca insan kansere yakalanıp hayatını kaybetmişti.
ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEDEN PATLADI?
Çernobil nükleer santrali, şu an Ukrayna sınırları içerisinde yer alan, 1986 yılında reaktörlerde yaşanan patlama esnasında ise Sovyetler Birliği sınırları içerisinde yer alan enerji santralidir.
Düşük güç ile maksimum enerji elde edilebilmesinin amaçlanması dolayısıyla meydana gelen Çernobil nükleer santrali patlaması, tüm dünya tarafından facia olarak nitelendirilmişti.
Yayılan radyasyon dolayısıyla çevredeki pek çok merkez boşaltılmış, radyasyonun etkisi bulutlar aracılığıyla pek çok ülkeye de taşınmıştı. Peki, Çernobil nedir ve nerede yer alıyor? İşte, Çernobil nükleer santrali faciası hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar
Çernobil faciasının etkileri, radyoaktif sızıntının yayılmasıyla birlikte insan üzerinde de görülmüştür.
Patlamanın meydana geldiği alan, olayın ardından karantina altına alınmış ve o tarihten itibaren bölgeye girişler yasaklanmıştır.
26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer güç santralının 4. ünitesinde meydana gelen kazada, reaktör kalbinin tümü, binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Bunun sonucu olarak büyük miktarda radyoaktif materyal çevreye yayılmıştır.
FACİANIN OLUŞUMU
Santralın 4. ünitesi rutin bakıma alınacağı zaman, durdurma işlemleri sırasında güvenlik yönünden önemli olan elektrik kesilmesi ile ilgili özel bir deneyin yapılmak istenmesi nedeniyle kaza olmuştur.
Nükleer güvenlik açısından tasarıma esas teşkil eden kazalardan biri, soğutucu kaybı kazası ile şebeke cereyanının kesilmesinin aynı anda meydana gelmesidir.
Böyle bir durumda devreye girecek olan acil durum soğutma sisteminin pompaları normalde şebeke tarafından beslenir. Şayet şebeke de devreden çıkacak olursa, besleme bağımsız dizel jeneratörleri tarafından yapılır.
Şebeke cereyanının kesilmesi ile dizellerin devreye girip pompaları beslemesi arasında 25 saniyelik bir gecikme vardır. Şunu da belirtmek gerekir ki, böyle bir kaza sonucu reaktör hemen durdurulur ve türbin jeneratörlerinin dönüşü volan ataletiyle yavaşlamaya başlar.
Deneyin amacı, jeneratör volanlarının dönü enerjisinin acil durum soğutma pompalarını, dizel jeneratörleri devreye girene kadar istenen voltajda 25 saniye süreyle besleyip beslemeyeceğini test etmekti.
PATLAMA NASIL YAŞANDI?
25 Nisan 01:00 reaktörün gücü düşürülmeye başlandı. 13:00'de reaktör gücü % 50'ye düşürüldü. Test gereği türbinlerden biri devre dışı bırakıldı, tüm buhar diğer türbine sevk edildi. Acil soğutma sistemi devreden çıkarıldı . Enerji ihtiyacı gereği reaktör bu durumda 9 saat çalıştırıldı. 23:10'da güç düşürülmesine devam edildi. 700 MW th 'a inilmeye başlandı.
Gücün kontrolsüz olarak yükselişi sonucu yakıtlar aşırı ısındı, yakıt zarfı eridi, sıcak parçalar suyla temas ederek buhar patlamasına neden oldu.
Patlamanın meydana getirdiği şok 1000 ton'luk reaktör kapağını kaldırdı, kontrol çubukları kalpten dışarı fırladı, kalp içindeki yakıtın yaklaşık % 30'u eriyip parçalandı.
Birinci patlamanın ardından birkaç saniye sonra ikinci bir patlama oldu.
Bunun sebebi tam olarak anlaşılamamakla birlikte, grafit-buhar etkileşmesi gibi bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu olabileceği görüşü öne çıkmaktadır.
ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?
Çernobil nükleer santrali, Ukrayna'da kendisiyle aynı isme sahip olan kasabaya yakın bir konumda bulunmaktadır.