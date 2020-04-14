13 / 55



Yayılan radyasyon dolayısıyla çevredeki pek çok merkez boşaltılmış, radyasyonun etkisi bulutlar aracılığıyla pek çok ülkeye de taşınmıştı. Peki, Çernobil nedir ve nerede yer alıyor? İşte, Çernobil nükleer santrali faciası hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar