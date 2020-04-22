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'Cumhuriyetin 100. Yılında işte CHP’nin acıklı hali'

Altun ailesine büyük geçmiş olsun. Öncelikle üzüntümü ve külahlı eşkıyalara duyduğum öfkemi ifade etmek isterim.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun devletin çok önemli güvenlik toplantılarına katılan, her an Cumhurbaşkanımızın yanında olan bir isim. O yüzden de yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor. Haliyle ailesi, evi de öyle.

Bunun böyle olduğunu ne yaşı yüze yaklaşan CHP’nin ne Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri bilmez değil. Buna rağmen bilerek ve isteyerek Altun’a saldırıyorlar. Anlaşılan o ki daha önce başka isimler üzerinden denendiği gibi bu kez de onun üzerinden Cumhurbaşkanımıza zarar vermek istiyorlar.