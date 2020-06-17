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'HAKEMLER SAKATLIKLARA DİKKAT ETSİN'

'Sörloth pozisyonunda benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Hoca'yı ikaz etti; Mustafa Hoca da Cüneyt hocayı uyardı. O pozisyona gelene kadar konuşacak çok pozisyon var. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler. Ben, Tony'yi gelecdek hafta oynayamazsa kırmızı kartlı sayacağım.'