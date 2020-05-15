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'Bu yıl koronavirüs nedeniyle hem kendi salığımız hem de toplum sağlığı için hasatta maske, eldiven takarak ve tulum giyerek çalışıyoruz. Zaten her birimizi yaklaşık 2,5 aydır evden dışarı çıkmadık. Şimdi de sadece çalışmak için tarlaya geliyoruz sonra tekrar evimize gidiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ayrıca hasat ettiğimiz çileğimizde çok özel. Elifli çileği kokusu ve aroması nedeniyle çok meşhur bir çilek. Reçeli kompostosu yapılıyor ayrıca pasta ve dondurma yapımında tercih ediliyor' dedi.