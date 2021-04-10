İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • 'Çok yazık çok, her maç aynısı' Fatih Terim o karar sonrası çıldırdı! Lens...

'Çok yazık çok, her maç aynısı' Fatih Terim o karar sonrası çıldırdı! Lens...

'Çok yazık çok, her maç aynısı' Fatih Terim o karar sonrası çıldırdı! Lens...
10 Nisan 2021 Cumartesi

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına Kerem Aktürkoğlu'nun kazandığı penaltı ve sonrasında Ali Palabıyık'ın VAR uyarısıyla kararını iptal etmesi damga vurdu. Fatih Terim ve Lens...

<p>Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken maçın son anlarında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.</p>
1
/
16

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken maçın son anlarında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

<p>Maçta dakikalar 86'yı gösterirken Galatasaray penaltı kazandı.</p>
2
/
16

Maçta dakikalar 86'yı gösterirken Galatasaray penaltı kazandı.

<p>Savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sonrası Balkovec direkt kırmızı kart gördü.</p>
3
/
16

Savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sonrası Balkovec direkt kırmızı kart gördü.

<p><b>PENALTI DA KIRMIZI KART DA İPTAL OLDU</b></p>
4
/
16

PENALTI DA KIRMIZI KART DA İPTAL OLDU

<p>Yaptığı inceleme sonrası hakem Ali Palabıyık hem penaltı kararını hem de kırmızı kartı iptal etti ve oyun hakem atışıyla devam etti.</p>
5
/
16

Yaptığı inceleme sonrası hakem Ali Palabıyık hem penaltı kararını hem de kırmızı kartı iptal etti ve oyun hakem atışıyla devam etti.

<p><b>TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ</b></p>
6
/
16

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

<p>Maçını bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda ikiye bölündü.</p>
7
/
16

Maçını bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda ikiye bölündü.

<p>Bir kısım taraftar genç futbolcuya yapılan müdahalenin penaltı olmayacağını savunurken, bir kısım sarı-kırmızılı taraftarlar ise penaltı kararının iptal edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi.</p>
8
/
16

Bir kısım taraftar genç futbolcuya yapılan müdahalenin penaltı olmayacağını savunurken, bir kısım sarı-kırmızılı taraftarlar ise penaltı kararının iptal edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

<p>Fatih Terim bu kararın ardından çok sinirlendi ve tepki gösterdi. </p>
9
/
16

Fatih Terim bu kararın ardından çok sinirlendi ve tepki gösterdi.

<p><b>İŞTE YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI;</b><br></p>
10
/
16

İŞTE YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI;

11
/
16

12
/
16

13
/
16

14
/
16

15
/
16

16
/
16

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.