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Conor McGregor - Dustin Pourier maçında ayak kırıldı!

Conor McGregor - Dustin Pourier maçında ayak kırıldı!
11 Temmuz 2021 Pazar

Dünyaca ünlü kafes dövüşü organizasyonu UFC'de Conor McGregor ile Dustin Pourier karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk dakikalarında McGregor büyük bir talihsizlik yaşadı ve maça devam edemedi.

<p>Dünyaca ünlü kafes dövüşü organizasyonu UFC'nin 264. etkinliğinde <b>Conor McGregor</b> ile <b>Dustin Pourier</b> kafese çıktı.</p>
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Dünyaca ünlü kafes dövüşü organizasyonu UFC'nin 264. etkinliğinde Conor McGregor ile Dustin Pourier kafese çıktı.

<p>Karşılaşmanın henüz başlarında sol ayağını yere basarken kıran Conor MxGregor mücadeleye devam edemedi.</p>
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Karşılaşmanın henüz başlarında sol ayağını yere basarken kıran Conor MxGregor mücadeleye devam edemedi.

<p>Dustin Pourier karşılaşmanın kazananı oldu.</p>
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Dustin Pourier karşılaşmanın kazananı oldu.

<p>Acı içerisinde yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etmeye çalışan Conor McGregor, bunu başaramadı ve mücadele hakem kararıyla sona erdi.</p>
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Acı içerisinde yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etmeye çalışan Conor McGregor, bunu başaramadı ve mücadele hakem kararıyla sona erdi.

<p>Maçın bitimiyle kafese giren sağlık görevlileri, Conor McGregor'un ayak bileğini sabitledi ve İrlandalı sporcuyu sedyeyle soyunma odasına götürdü.</p>
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Maçın bitimiyle kafese giren sağlık görevlileri, Conor McGregor'un ayak bileğini sabitledi ve İrlandalı sporcuyu sedyeyle soyunma odasına götürdü.

<p>Mücadeleyi kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: </p>
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Mücadeleyi kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı:

<p>'Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu.' </p>
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'Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu.'

<p>'Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum...' </p>
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'Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum...'

<p>'Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi.'</p>
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'Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi.'

<p><span >Dustin Pourier, mücadelenin bitmesinin ardından Conor McGregor'un ünlü yürüyüşünü taklit etti.</span><br></p>
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Dustin Pourier, mücadelenin bitmesinin ardından Conor McGregor'un ünlü yürüyüşünü taklit etti.

<p><span >ABD eski başkanı Donald Trump da dev mücadeleyi izleyenler arasındaydı.</span><br></p>
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ABD eski başkanı Donald Trump da dev mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

<p>İşte Conor McGregor'un ayağının kırıldığı andan kareler...</p>
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İşte Conor McGregor'un ayağının kırıldığı andan kareler...

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