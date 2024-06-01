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'Vicdan yoksunu 3-5 siyonist işbirlikçi, Filistin konusundaki milli mutabakatı bozmaya çalışsa da bugüne kadar hamdolsun başaramadılar, inşallah bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar' ifadelerini kullanan Erdoğan, kampta İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen 'Siyonizmin Katliam ve Soykırım Tarihi' başlıklı serginin de yer aldığını belirtti.