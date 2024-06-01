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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi gezdi
1 Haziran 2024 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kızılcahamam'da Filistin sergisini gezdi.

<p>Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.</p>
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

<p>'Vicdan yoksunu 3-5 siyonist işbirlikçi, Filistin konusundaki milli mutabakatı bozmaya çalışsa da bugüne kadar hamdolsun başaramadılar, inşallah bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar' ifadelerini kullanan Erdoğan, kampta İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen 'Siyonizmin Katliam ve Soykırım Tarihi' başlıklı serginin de yer aldığını belirtti.</p>
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'Vicdan yoksunu 3-5 siyonist işbirlikçi, Filistin konusundaki milli mutabakatı bozmaya çalışsa da bugüne kadar hamdolsun başaramadılar, inşallah bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar' ifadelerini kullanan Erdoğan, kampta İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen 'Siyonizmin Katliam ve Soykırım Tarihi' başlıklı serginin de yer aldığını belirtti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbim, topraklarıyla birlikte tüm insanlığın haysiyetini savunan Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.' diye konuştu.<br></p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbim, topraklarıyla birlikte tüm insanlığın haysiyetini savunan Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.' diye konuştu.

<p>İsrail'in 76 yıllık işgal ve katliam politikalarını tüm vahametiyle gösteren sergiyi de biraz sonra gezeceklerini aktaran Erdoğan, katılımcılara sergiyi gezmeleri tavsiyesinde bulundu.</p>
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İsrail'in 76 yıllık işgal ve katliam politikalarını tüm vahametiyle gösteren sergiyi de biraz sonra gezeceklerini aktaran Erdoğan, katılımcılara sergiyi gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca açılan ve İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti.<br></p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca açılan ve İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti.
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