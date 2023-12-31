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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödüllerini sahiplerine takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödüllerini sahiplerine takdim etti
30 Aralık 2023 Cumartesi

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin onuncu kez düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ödülleri takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülen Hüsrev Hatemi'ye ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülen Hüsrev Hatemi'ye ödülünü takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Müzik Ödülüne layık görülen Büşra Kayıkçı'ya ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Müzik Ödülüne layık görülen Büşra Kayıkçı'ya ödülünü takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülen Ahmet Ayhan Çitil'e ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülen Ahmet Ayhan Çitil'e ödülünü takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülen Nacer Khemir'e ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülen Nacer Khemir'e ödülünü takdim etti.

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<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülen Rıdvan Tulum'a ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülen Rıdvan Tulum'a ödülünü takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Şiir Ödülüne layık görülen Ali Günvar'a ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Şiir Ödülüne layık görülen Ali Günvar'a ödülünü takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Hikaye ve Roman Ödülüne layık görülen Selahattin Yusuf'a ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Hikaye ve Roman Ödülüne layık görülen Selahattin Yusuf'a ödülünü takdim etti.

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<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülüne layık görülen Ahmet Ayhan Çitil'e ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülüne layık görülen Ahmet Ayhan Çitil'e ödülünü takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülüne layık görülen Selahattin Sancaklı'ya ödülünü takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülüne layık görülen Selahattin Sancaklı'ya ödülünü takdim etti.

<p><span>Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllerin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.</span></p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllerin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

<p><font color='#cc0000' size='4'><b>İŞTE ÖDÜL TÖRENİNDEN KARELER;</b></font></p>
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İŞTE ÖDÜL TÖRENİNDEN KARELER;

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