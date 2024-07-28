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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
28 Temmuz 2024 Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.

<p><b><font size='3'><u>İŞTE ZİYARETTEN KARELER; </u></font></b><br></p>
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İŞTE ZİYARETTEN KARELER;

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