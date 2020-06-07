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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlardan güzel haber! Yıl sonuna doğru yavru verecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlardan güzel haber! Yıl sonuna doğru yavru verecekler
07 Haziran 2020 Pazar

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen iki dişi ve iki erkek aslan beş yaşına girdi. Çiftleşme döneminde olan aslanların, yıl sonuna doğru yavru vermesi bekleniyor.

<p>Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aslanları beş yaşına girdi. Yaklaşık 3 yıl önce Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli 2 dişi, 2 erkek aslan beş yaşına girdi.</p>
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Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aslanları beş yaşına girdi. Yaklaşık 3 yıl önce Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli 2 dişi, 2 erkek aslan beş yaşına girdi.

<p>Yıllar önceki Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen ve düzenli şekilde bakımları ile beslenmeleri yapılan aslanların ağırlıkları 130-160 kilogramlara kadar ulaştı. Çiftleşme döneminde olan aslanların, yıl sonuna doğru yavru vermesi bekleniyor.</p>
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Yıllar önceki Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen ve düzenli şekilde bakımları ile beslenmeleri yapılan aslanların ağırlıkları 130-160 kilogramlara kadar ulaştı. Çiftleşme döneminde olan aslanların, yıl sonuna doğru yavru vermesi bekleniyor.

<p><b>ASLANLAR 5 YAŞINA GİRDİ</b></p><p><b><br></b></p><p>Aslanların son durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, 'Yıllar önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan'dan iki dişi ve iki erkek aslan hediye etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız da o dönem bu aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermişti. </p>
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ASLANLAR 5 YAŞINA GİRDİ


Aslanların son durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, 'Yıllar önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan'dan iki dişi ve iki erkek aslan hediye etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız da o dönem bu aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermişti. 

<p>Aslanlarımız Sudan’dan hayvanat bahçemize ilk geldiklerinde çok küçük ve cılızlardı. Şu anda bu aslanlar beş yaşına geldi” dedi.</p>
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Aslanlarımız Sudan’dan hayvanat bahçemize ilk geldiklerinde çok küçük ve cılızlardı. Şu anda bu aslanlar beş yaşına geldi” dedi.

<p><span style='font-size: 1.2rem;'>Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarının tüm bakımlarının titiz bir şekilde yapıldığını belirten Özsöyler, “Aslanlarımıza ilk geldikleri günden beri titiz bir şekilde bakmaya devam ediyoruz. </span><br></p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarının tüm bakımlarının titiz bir şekilde yapıldığını belirten Özsöyler, “Aslanlarımıza ilk geldikleri günden beri titiz bir şekilde bakmaya devam ediyoruz. 

<p>Sıklıkla sağlık taramalarını ve bakımlarını yapıyoruz. Beslenmelerine de dikkat ediyoruz.</p>
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Sıklıkla sağlık taramalarını ve bakımlarını yapıyoruz. Beslenmelerine de dikkat ediyoruz.

<p> <b style='font-size: 1.2rem;'>“ASLANLARDAN 1 YIL İÇİNDE YAVRU BEKLİYORUZ”</b></p><p><span style='font-size: 1.2rem;'><br></span></p><p><span style='font-size: 1.2rem;'>Şimdi aslanlarımız beş yaşında ve iyi bir durumda. Aslanlar, cinsel olgunluğa da erişmiş ve çiftleşme dönemine girmiş durumda. O yüzden bu yıl içerisinde bu aslanlarımızdan yavru almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.</span></p>
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 “ASLANLARDAN 1 YIL İÇİNDE YAVRU BEKLİYORUZ”


Şimdi aslanlarımız beş yaşında ve iyi bir durumda. Aslanlar, cinsel olgunluğa da erişmiş ve çiftleşme dönemine girmiş durumda. O yüzden bu yıl içerisinde bu aslanlarımızdan yavru almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

<p><b>“Aslanlar ziyaretçi sayısını arttırıyor”</b></p><p><b><br></b></p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait aslanların hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısını da arttırdığını ifade eden Özsöyler, “Cumhurbaşkanımıza ait aslanların yıllar önce hayvanat bahçemize getirilmesinin ardından ziyaretçi sayımızda da artışlar oldu. </p>
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“Aslanlar ziyaretçi sayısını arttırıyor”


Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait aslanların hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısını da arttırdığını ifade eden Özsöyler, “Cumhurbaşkanımıza ait aslanların yıllar önce hayvanat bahçemize getirilmesinin ardından ziyaretçi sayımızda da artışlar oldu. 

<p>Türkiye’nin çeşitli yerlerinden bu aslanları görmeye gelenler var. </p>
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Türkiye’nin çeşitli yerlerinden bu aslanları görmeye gelenler var. 

<p>Biz de o yüzden bu aslanlara özel ilgi gösteriyoruz. </p>
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Biz de o yüzden bu aslanlara özel ilgi gösteriyoruz. 

<p>Bu aslanlarımızın barınaklarını da doğal ortamlarına uygun şekilde düzenledik. </p>
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Bu aslanlarımızın barınaklarını da doğal ortamlarına uygun şekilde düzenledik. 

<p>Ayrıca aslanlara yazlık ve kışlık barınaklar da yaptık. </p>
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Ayrıca aslanlara yazlık ve kışlık barınaklar da yaptık. 

<p>Bu hayvanlarımıza diğer tüm hayvanlarımızda olduğu gibi iyi bakmaya çalışıyoruz” diye konuştu. </p>
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Bu hayvanlarımıza diğer tüm hayvanlarımızda olduğu gibi iyi bakmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

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