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“ASLANLARDAN 1 YIL İÇİNDE YAVRU BEKLİYORUZ”





Şimdi aslanlarımız beş yaşında ve iyi bir durumda. Aslanlar, cinsel olgunluğa da erişmiş ve çiftleşme dönemine girmiş durumda. O yüzden bu yıl içerisinde bu aslanlarımızdan yavru almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.