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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'da yoğun ilgi: Dünya liderleri sıraya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'da yoğun ilgi: Dünya liderleri sıraya girdi
11 Temmuz 2024 Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan ile görüşmek isteyen ülke liderleri ise adeta sıraya girdi. İşte detaylar...

<figure><figcaption><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor.</p></figcaption></figure><strong><a href='#0'></a></strong>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor.

<figure><figcaption><p>Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Kongre Merkezi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.</p></figcaption></figure><figure><strong><a target='_blank' href='#0' class=' fancybox-effects trkvzbnr'><picture></picture></a></strong></figure><strong><a href='#0'></a></strong>
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Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Kongre Merkezi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

<figure><figcaption><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.</p></figcaption></figure><strong><a href='#0'></a></strong>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.

<p><strong><strong> ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ</strong></strong></p><figure><figcaption><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.</p></figcaption></figure>
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ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

<p>Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.</p><p>Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.</p>
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Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

<p><strong><strong>MACRON İLE GÖRÜŞTÜ</strong></strong></p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.</p>
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MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

<figure><figcaption><p>Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı.</p></figcaption></figure><figure><strong><a href='#0'></a></strong></figure><strong><a href='#0'></a></strong>
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Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade ederken Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade ederken Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi.

<p><b>STARMER'İ KABUL ETTİ</b></p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Washington'daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.</p>
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STARMER'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Washington'daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

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