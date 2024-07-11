ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ
Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.
MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade ederken Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi.
STARMER'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Washington'daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.