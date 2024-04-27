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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
27 Nisan 2024 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

<p>Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.</p>
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Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

<p>Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.</p>
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Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

<p>Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.</p>
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Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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