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Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.