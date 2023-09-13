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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerli otomobil GÜNSEL ile test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerli otomobil GÜNSEL ile test sürüşü yaptı
13 Eylül 2023 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in üretim tesisini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve test sürüşü yaptı.

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