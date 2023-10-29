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Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
29 Ekim 2023 Pazar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100 yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

<p>Türkiye Cumhuriyeti, bugün bir asrı geride bırakmanın heyecanıyla 100. yaşını kutluyor.</p>
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Türkiye Cumhuriyeti, bugün bir asrı geride bırakmanın heyecanıyla 100. yaşını kutluyor.

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