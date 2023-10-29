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Cumhuriyet'in 100. yılına özel '5 Türk lirası' basıldı

Cumhuriyet'in 100. yılına özel '5 Türk lirası' basıldı
29 Ekim 2023 Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ettiği törende davetlilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bastırdığı hatıra '5 Türk lirası' madeni para ile PTT'nin hazırladığı 100. yıl hatıra pulu takdim edildi.

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